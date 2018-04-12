Yardım isteyen zihinsel engelli adama, 4 polisten hortumlu şiddet

AVUSTURALYA Melbourne'de engelli vatandaş, psikolog hattını arayarak yardım istedi. Eve gelen 4 polis adamı sürükleyerek bahçeye çıkarıp dövdükten sonra üzerine tazyikli su tuttular. 4 polis, kamera kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından açığa alındı.
4 POLİS, YARDIM İSTEYEN ZİHİNSEL ENGELLİNİN EVİNE GİDİP DÖVDÜ
Acil psikolog hattını arayarak yardım isteyen zihinsel engelli bir vatandaşın evine giden polisler, yardıma muhtaç vatandaşı evinin içinden sürükleyerek bahçeye çıkardı.
ÜZERİNE TAZYİKLİ SU TUTTULAR
Polis engelli vatandaşın üzerine bahçede hortumla tazyikli su tuttu. Olayın kamera kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından polisler açığa alındı.
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