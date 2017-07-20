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Yaralı Filistinliyi öldüren katil İsrail askerine ev hapsi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde yerde yaralı yatan bir Filistinliyi başından vurarak öldüren İsrail askeri, ev hapsine alındı

Yaralı Filistinliyi öldüren katil İsrail askerine ev hapsi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde yerde yaralı yatan bir Filistinliyi başından vurarak öldüren İsrail askeri, ev hapsine alındı

20 Temmuz 2017 Perşembe 11:18
Yaralı Filistinliyi öldüren katil İsrail askerine ev hapsi
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İSRAİL askeri mahkemesi, yaralı Filistinliyi öldürmekten suçlu  bulunarak geçen şubat ayında 18 ay hapis cezasına çarptırılan ve bir askeri üstte tutulan Elor Azaria'nın ev hapsine çıkarılmasına karar verdi.
 
Hakkında verilen hapis cezasına yaptığı itiraz sonuçlanana kadar ev  hapsinde kalacağı belirtilen Azaria'nın, cuma ve cumartesi günleri yanında  aileden bir fert bulunması şartıyla ibadet için sinagoga gitmesine izin verileceği kaydedildi.
 
İsrail basınında yer alan haberlere göre Azaria, ailesi tarafından evde balonlar ve "Azaria özgürlüğe doğdu" yazılı pankartlarla karşılandı.
 
İsrail askeri mahkemesi, El-Halil kentinde geçen yıl mart ayında  yaralı ve hareketsiz halde yerde yatan Filistinli Abdulfettah eş-Şerif'i  "başından vurarak öldürmek" suçlamasıyla yargılanan ve "kasıtsız adam  öldürmekten" suçlu bulunan İsrail askeri Elor Azaria'nın 18 ay hapis cezasına  çarptırılmasına karar vermişti.
 
İçişleri Bakanı Aryeh Deri, Eğitim Bakanı Naftali Bennett ve Tarım  Bakanı Uri Ariel, karar sonrasında Azaria'nın affedilmesini istemişti.

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Son Güncelleme: 20.07.2017 11:57
Anahtar Kelimeler:
Batı ŞeriaEl-HalilIşgalElor Azaria
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