Yanlışlıkla kendi başını kesti

GEÇTİĞİMİZ günlerde Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde gerçekleşen Muharrem ayı törenlerinde 60 yaşındaki bir adam yanlışlıkla boynunu vurdu.



Muhammed Sayum isimli adam Kerbela'yı anma törenlerinde kılıç gösterisi yaparken yanlışlıkla boynuna kılıcı geçirdi.

60 yaşındaki adam hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken kan kaybından hayatını kaybetti.



Olay sonrası ritüeli takip eden yüzlerce kişi arasında kaos çıktı.



Bu arada Sayum'un oğlu Mumammed Feroz da tüm olaya şahit oldu.



Olayı araştıran Bihar polisi Sayum'un cansız bedenini otopsiye gönderdi.



Geçtiğimiz hafta Irak'ta Aşure Günü yaşanan izdiham sonucu 31 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı Kerbela Valiliği can kayıpları nedeniyle 3 günlük yas ilan ettiğini açıklamıştı.