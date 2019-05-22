Yanlışlıkla 46 yıl hapis yatan ABD’li adama 1.6 milyon dolar verilecek

CBS News’un aktardığına göre, Phillips 1971 yılında cinayet suçlamasıyla hapse atıldı ve geçen yıl bahar döneminde serbest bırakıldı. Üstelik Phillps’e evine dönmesi için bir otobüs bileti dahi alınmadı. Eyalet Savcısı ise Phillips’e özgürlüğünün birinci yılında kaybettiği yıllar için 1.5 milyon dolar verilmesine karar verdi. Şimdi ödül için üst makamlardan onay gerekiyor.

​TABLOLARI BİNLERCE DOLARA SATILIYOR

Hapiste olduğu sırada resimle uğraşan Phillips’in tabloları ise şimdilerde binlerce dolara satılıyor. “Her halükârda iyi olacağım” diyen Phillips ise telafi ödülü verilsin ya da verilmesin kendisine acıma için vakti olmadığını belirtiyor. ​Phillips, Gregory Harris isimli birini aracında sürükleyip ateşli silahla öldürmekle suçlanmıştı. Ancak 2010 yılında bir başkası suçunu itiraf etti. Yıllarca süren yasal süreçten sonra Phillips, Mart 2018’de özgürlüğüne kavuştu.