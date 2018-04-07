Yanlış siren yüzünden Rusya'yla savaş başladığını sandılar

NRK’nın haberine göre, siren saat 23.50 sularında çalmaya başladı. Sirenin yaklaşık 15 dakika çaldığı belirtildi.
Birçok kent sakininin siren sesini duyunca ‘doğu komşularını düşünmeye’ başladığı aktarıldı.
Polis memuru Jan-Oleg Schelberg, “Elbette bazıları en kötüsünü bekliyordu, misal savaşın çıktığını düşünüyordu” dedi. Tedirgin vatandaşlardan çok sayıda ihbar aldıklarını söyleyen Schelberg, sivil savunma güçlerini aradıklarını ama sirenin neden çaldığı bilgisini alamadıklarını anlattı.
NRK, Vadsø’da birkaç sirenin bulunduğunu ve sadece birinin çaldığını aktardı.
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