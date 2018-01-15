Yalnızlığa yeni çözüm: Sarılma Salonu

İŞ, eğitim ve değişik amaçlarla yakınlarını geride bırakarak büyükşehirlere taşınan bireyler ya da sevdikleriyle aynı şehirde olup da hızlı hayat temposunun neden olduğu zaman darlığı nedeniyle bekledikleri ilgiyi göremeyenler için Varşova’da “sarılma salonu” hizmete girdi. Kendilerini yalnız hisseden bu kişilere belirli ücret karşılığı “sarılma hizmeti” veren salon, yeni açılmış olmasına rağmen epey rağbet görüyor.

ABD’de karşılaşılan bir afişin ardından hayata geçirilen “sarılma salonunun” kurucuları, aynı zamanda sahiplerinden olan Magdalena Fialkowska İHA’ya yaptığı açıklamada ABD’de uzun yıllardır verilen “sarılma hizmetinin” Polonya’da bir ilk olduğunu söyledi. İşletme eğitiminin ardından çalıştığı çeşitli şirketlerde mutluluğu yakalayamadığını belirten Fialkowska, ilkin okul arkadaşıyla birlikte çocuklar için farklı kurslar düzenleyen “Küçük Dahi” firmasını kurduklarını, bu kapsamda ABD’de yaşayan Polonyalıların çocuklarına kurslar vermeye gittikleri Chicago’da “sarılma hizmeti” reklamıyla karşılaştıklarını söyledi.

“Reklamı ilk gördüğümüzde şaşırdık, aslında bu reklam Amerikalılar için oldukça tanıdık. Çünkü orada bu hizmet yıllardır var. Biz de ‘Neden Varşova’da böyle bir salon açmıyoruz ki?’ dedik ve başladık” diyen Magdalena Fialkowska, yeni açılmış olmalarına ve alanında ilk olmalarına rağmen yoğun ilgiyle karşılaştıklarını belirtti.

Şimdiye kadar kendilerinden 150 kişinin “sarılma hizmeti” aldığını ifade eden Fialkowska, müşteriler arasında 19 yaşında üniversite öğrencisi, 30 yaşındaki bir büro çalışanı, 65 yaşında bir emekli gibi pek çok yaş ve sosyal gruptan kişiler bulunduğunu da sözlerine ekledi. Sırf merak ettikleri için gelen müşterilerin de olduğunu, ancak genel olarak olumlu eleştiriler aldıklarını ifade eden Fialkowska, müşterilerin yüzde 70’inin “sarılma seanslarını” tekrarladıklarına da dikkat çekti. Önümüzdeki dönemde başka şehirlerde şubeler açmayı düşündüklerini de belirten Fialkowska, isim hakkı vermek fikrine de açık olduklarını söyledi.

Salonda yarı zamanlı ve tam zamanlı olmak üzere 7 “sarılmacı” çalışıyor. Aralarında müzisyen, film yönetmeni, pedagog, emekli ve grafikerin de bulunduğu bu “sarılmacılar” işe başlamadan önce “sarılma eğitimi” alıyorlar. “Sarılmacılık pozisyonu” için ilk olarak özgeçmişler üzerinden değerlendirme yapılıyor.

Sonrasında belirlenen adaylar mülakata alınıyor ve mülakatı geçenlere ise belirli beceri testleri uygulanıyor. Bu testi geçen adaylar son etap olan “sarılma eğitimini” de başarıyla tamamlayınca “sarılmacı” olarak işe alınıyor. Bu etapları başarıyla geçerek “sarılmacı” olan pedagog Paulina Klasowska da İHA’ya yaptığı açıklamada, vermekte oldukları “sarılma hizmetinin” çok gerekli bir hizmet olduğunu ifade etti.

Sarılmalarının platonik bir sarılma olduğunu belirten Klasowska, icra ettikleri işin hiçbir suretle seksüel bir boyutunun bulunmadığını söyledi. “Bu platonik bir sarılma biçimi, çocuğa sarılır gibi. Zaten seans öncesinde müşteriyle sözleşme yapıyoruz. Öpmek yasak, mahrem bölgelere dokunmak yasak, bu ve benzeri kuralları içeren bir sözleşme imzalıyoruz” diyen Klasowska yaptıkları işin bir anlamda fizyoterapistin işine benzer olduğunu belirtti.

“Sarılma salonu” sıra bekleyen müşterilerine kendilerini evdeki kadar rahat hissedebilmeleri için çay-kahvenin yanı sıra, duş alıp rahatlayabilecekleri bir ortam da sunuyor.