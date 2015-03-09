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Yakıt kullanmadan dünya turu

Güneş enerjisiyle çalışan Solar Impulse 2, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'den havalanarak uçuşuna başladı

Yakıt kullanmadan dünya turu

Güneş enerjisiyle çalışan Solar Impulse 2, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'den havalanarak uçuşuna başladı

09 Mart 2015 Pazartesi 12:41
Yakıt kullanmadan dünya turu
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HİÇBİR fosil yakıt kullanmayan ve sadece güneş pilleriyle uçabilen Solar Impulse 2'nin İsviçreli mucitleri Bertrand Piccard ve Andre Borschberg, yaptıkları açıklamada, amaçlarının "temiz ve etkili teknolojilerle ilgili farkındalığı arttırmak" olduğunu söyledi. Solar Impulse 2'nin, Borschberg pilotluğunda Al Bateen Havaalanı'ndan bu sabah havalandığı bildirildi. Aylar sürecek yolculuk boyunca güneş enerjili uçak, Borschberg ve Piccard tarafından nöbetleşe uçurulacak. Uçağın ilk durağının, Umman'ın başkenti Muskat olduğu bildirildi. Abu Dabi'den havalanan Solar Impulse 2'nin, temmuz sonunda başladığı noktaya döneceği belirtildi. Uçak, beş ay sürecek uçuş süresince Umman, Hindistan, Myanmar, Çin, ABD, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika'ya uğrayacak. Beş yıl önce geliştirilen uçağın daha hafif versiyonu olan Solar Impulse 2'nin ağırlığı sadece 2,3 ton. Kanat genişliği 72 metre olan Solar Impulse 2'nin, kanatlarında toplam 17 bin 248 güneş hücresi bulunuyor. Uçak, gündüzleri elde ettiği enerjiyi bataryalarında depolayabildiği için geceleri de uçabiliyor. İsviçre uçak lisansına sahip Solar Impulse, ilk test uçuşunu Aralık 2009'da yapmasının ardından 7-9 Temmuz 2010'da 9 saati gece olmak üzere 26 saat aralıksız uçmayı başarmıştı. Havada aralıksız 36 saat kalması amacıyla geliştirilen Solar Impulse, 2012'de İsviçre’den yola çıkarak İspanya ve Fas'a yaptığı başarılı uçuşların ardından kıtalar arası uçmayı başaran ilk güneş enerjisiyle işleyen uçak olmuştu. Solar Impulse 2013'te de ABD'yi boydan boya geçerek bunu başaran güneş enerjisiyle çalışan ilk uçak olarak tarihe geçmişti.

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Son Güncelleme: 09.03.2015 11:43
Anahtar Kelimeler:
DünyaYakıtFosilGüneş
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