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Yakaladıkları sığırı saniyeler içinde parçalayıp paylaştılar

Venezuella'da halkın açlık yüzünden yakaladıkları bir sığırı ortalık yerde parçalayıp payına düşeni sırtlayarak götürmesi ilginç görüntülere sebep oldu

Yakaladıkları sığırı saniyeler içinde parçalayıp paylaştılar

Venezuella'da halkın açlık yüzünden yakaladıkları bir sığırı ortalık yerde parçalayıp payına düşeni sırtlayarak götürmesi ilginç görüntülere sebep oldu

13 Ocak 2018 Cumartesi 09:38
Yakaladıkları sığırı saniyeler içinde parçalayıp paylaştılar
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SON günlerde hükümete karşı yapılan protestolarda dört kiişinin öldüğü Venezuella'da açlıkla mücadale eden köylülerin bir sığırı sopa ve taşlarla öldürüp etini paylaştıkları anların görüntüsü sosyal medya hızla yayıldı.

"AÇIZ" DİYE BAĞIRDILAR

Sığır, yediği darbelerden dolayı yere yığılınca daha fazla kişi etini paylaşmak için toplandı. Yerel yetkililere göre son günlerde yaklaşık üç yüz sığır bu şekilde öldürüldü. Köylüler sığıra vururken "Açız" diye bağırdı.

VİDEOYU MUHALEFET PAYLAŞTI

Muhalefet lideri Carlos Paparoni, ülkede yaşanan yemek sıkıntısını dile getirmek için videoyu sosyal medya üzerinden paylaştı.
 

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Son Güncelleme: 13.01.2018 11:55
Anahtar Kelimeler:
DünyaKomik - İlginçVenezuella
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