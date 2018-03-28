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WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın can damarı kesildi

Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde bulunan WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın internet erişiminin kesildiği duyuruldu. Assange destekçileri, büyükelçilik binasının önünde toplanarak tepki gösterme çağrısı yaptı

WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın can damarı kesildi

Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde bulunan WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın internet erişiminin kesildiği duyuruldu. Assange destekçileri, büyükelçilik binasının önünde toplanarak tepki gösterme çağrısı yaptı

28 Mart 2018 Çarşamba 20:36
WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın can damarı kesildi
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ASSANGE'İN internet erişiminin kesildiğini, Megaupload dosya paylaşım sisteminin eski sahibi Kim Dotcom duyurdu.
 
Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde bulunan Assange'ın internet erişiminin kesilmesinin üzerine, destekçileri durumu protesto etmek üzere toplanma çağrıları yaptı.
Assange 2012 yılından beri Ekvador Büyükelçiliği binasında bulunuyor.
 

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