Whatsapp tamamen yasaklandı

BREZİLYA'DA bir mahkemenin aldığı kararla, WhatsApp tüm ülkede erişime kapatıldı. Brezilya mahkemesi, WhatsApp'ta çocuk pornografisi içeren materyallerin paylaşıldığına dair şikayetlerden sonra açılana davada konunun araştırılması için WhatsApp'a talepte bulundu. Ancak Brezilya'da ofisi olmayan WhatsApp bu çağrıya cevap vermeyince mahkeme de WhatsApp'a ülke genelinde erişim engeli konulmasına karar verdi. Hakim kararın detayları hakkında yorum yapmadı veya engellemenin ne zaman kalkacağı konusunda bilgi vermedi ancak Brezilya'daki milyonlarca kullanıcılarını kaybettiğinde WhastApp'ın mahkemeyle işbirliği yapmaya başlayacağı düşünülüyor.



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