Washington Post: Türkiye, ABD ve NATO'ya meydan okudu

S-400 hava savunma sisteminin ABD'nin tüm tehditlerine rağmen Türkiye'ye teslimatının başlaması dünya medyasında geniş yer buldu. Washington Post ise gelişmeleri, "Türkiye, ABD ve NATO'ya meydan okudu" başlığıyla servis etti.

"ABD YAPTIRIMLARINI TETİKLEYECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Kulisvar.com'dan Raşit Memiş'in aktardığına göre, gelişmeleri 'sarsıcı' olarak değerlendiren gazete, söz konusu haberinde şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamaya göre Türkiye'ye, Rus S-400 hava savunma sisteminin sevkiyatı başladı.Söz konusu anlaşma Türkiye'nin NATO müttefiklerini sarsarken, ABD yaptırımlarını tetikleyecek gibi görünüyor."