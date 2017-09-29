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Wall Street Journal baskıyı durduruyor

Dünyanın saygın ekonomi gazetelerinden The Wall Street Journal, geçtiğimiz yıl çatı şirketin 643 milyon dolar zarar ettikten sonra radikal bir hamle yaptı. Gazete Asya ve Avrupa edisyonlarını durdurma kararı aldı

Wall Street Journal baskıyı durduruyor

Dünyanın saygın ekonomi gazetelerinden The Wall Street Journal, geçtiğimiz yıl çatı şirketin 643 milyon dolar zarar ettikten sonra radikal bir hamle yaptı. Gazete Asya ve Avrupa edisyonlarını durdurma kararı aldı

29 Eylül 2017 Cuma 10:03
Wall Street Journal baskıyı durduruyor
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GAZETENİN bünyesinde bulunduğu News Corp’un 643 milyon dolar zarar ettiğini ilan etmesi sonrasında Wall Street Journal yönetimi Asya ve Avrupa edisyonlarının basılı olarak piyasaya çıkmayacağını söyledi.

Editöryel bir düzenlemeye gidileceğinin açıklandığı gazetenin Avrupa edisyonunun son baskıyı Cuma günü yapacağı belirtildi. Asya edisyonunun ise 7 Ekim’de son kez okuyucuyla buluşacağı kaydedildi. Önceki yıl 235 milyon dolar kar elde eden News Corp’un bu zarar sonrası böyle bir hamle yapmak zorunda kaldığı belirtildi. Wall Street Journal, Asya edisyonunu 1976’da Avrupa edisyonunu ise 1983’te okuyucunun karşısına çıkarmıştı.

Her ne kadar basılı olarak yayın hayatına son verme kararı alsa da Wall Street Journal, dijitalde abone sayısını artırmayı başaran yayınlardan biri oldu. Son çeyrekte gazete toplam 322.000 dijital abone kazandı ve toplam abone sayısını 1.27 milyona çıkarmayı başarmıştı. Gazetenin yayın hayatına dijitalde devam edeceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Wall Street Journal
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