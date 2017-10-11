Vücudunu sergilediği fotoğraf, güzel hemşirenin hayatını değiştirdi

FLORİDA'DA bir hastanede görev yapan 31 yaşındaki Drain, şimdi ise bir herkesin tanıdığı bir Instagram fenomenine dönüştü.

ADINI TÜM DÜNYAYA DUYURDU

Amerikalı Lauren Drain, sosyal medya platformlarının bu kadar gözde olmadığı dönemlerde adını sadece yakın çevresinin bildiği bir hemşireydi. Genç kadın 3,6 milyon takipçisiyle şimdi sosyal paylaşım sitesi Instagram'ın en ünlülerinden biri.

TUTKUSU SAYESİNDE HAYATI DEĞİŞTİ

Gençlik yıllarından beri yoğun bakım başta olmak üzere hastanelerin farklı servislerinde çalışan Lauren Drain'in en büyük tutkusu sağlıklı yaşam ve doğru beslenme. İşte bu sağlıklı beslenme ve düzenli spor tutkusu sayesinde de son derece formda bir görüntüye sahip oldu Lauren Drain...

"KENDİNE GÜVENEN BİR KADIN OLMAK İSTEDİM"

"Aktif bir yaşam tarzının hastalıklara yakalanma riskini en aza indirdiğini" mesleği sayesinde öğrenen Drain "Sağlıklı, formda,güçlü ve kendine güvenen bir kadın olmak istedim. Böylece hastalandığım zaman ilaçlarla ve tıbbı tedaviyle iyileşmeye çalışmak yerine hastalık riskini en aza indirmek istedim" diye konuştu.

"İSTERSE HERKES BENİM GİBİ GÖRÜNEBİLİR"

Hayatını daha iyi yönde değiştirip başkalarına da aynı konuda örnek olmaya çalıştığını söyleyen Drain, bu sayede fitnes modeline dönüştü. Genç kadın Instagram'daki takipçilerine de "Eğer isterse herkes benim gibi görünebilir" diyerek bu konuda cesaret veriyor.

İşte olay hemşirenin paylaşımlarından bazıları;