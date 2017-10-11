Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 25°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104119
ALTIN
152.172
DOLAR
3.6712
STERLİN
4.8409
EURO
4.3488
12 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
12 Ekim 2017 Alanya -...
İnternet alışverişinde yüzde 49’luk hayal kırıklığı
İnternet alışverişine dikkat!
Aldatıldığınızı gösteren 10 işaret
Aldatıldığınızı gösteren 10 işaret
banner468

Vücudunu sergilediği fotoğraf, güzel hemşirenin hayatını değiştirdi

Amerika'da özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan Lauren Drain, sağlıklı beslenme ve düzenli spor tutkusu sayesinde dünyaca ünlü şöhrete kavuştu

Vücudunu sergilediği fotoğraf, güzel hemşirenin hayatını değiştirdi

Amerika'da özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan Lauren Drain, sağlıklı beslenme ve düzenli spor tutkusu sayesinde dünyaca ünlü şöhrete kavuştu

11 Ekim 2017 Çarşamba 16:49
Vücudunu sergilediği fotoğraf, güzel hemşirenin hayatını değiştirdi
banner404

FLORİDA'DA bir hastanede görev yapan 31 yaşındaki Drain, şimdi ise bir herkesin tanıdığı bir Instagram fenomenine dönüştü.

ADINI TÜM DÜNYAYA DUYURDU

Amerikalı Lauren Drain, sosyal medya platformlarının bu kadar gözde olmadığı dönemlerde adını sadece yakın çevresinin bildiği bir hemşireydi. Genç kadın 3,6 milyon takipçisiyle şimdi sosyal paylaşım sitesi Instagram'ın en ünlülerinden biri.

TUTKUSU SAYESİNDE HAYATI DEĞİŞTİ

Gençlik yıllarından beri yoğun bakım başta olmak üzere hastanelerin farklı servislerinde çalışan Lauren Drain'in en büyük tutkusu sağlıklı yaşam ve doğru beslenme. İşte bu sağlıklı beslenme ve düzenli spor tutkusu sayesinde de son derece formda bir görüntüye sahip oldu Lauren Drain...

"KENDİNE GÜVENEN BİR KADIN OLMAK İSTEDİM"

"Aktif bir yaşam tarzının hastalıklara yakalanma riskini en aza indirdiğini" mesleği sayesinde öğrenen Drain "Sağlıklı, formda,güçlü ve kendine güvenen bir kadın olmak istedim. Böylece hastalandığım zaman ilaçlarla ve tıbbı tedaviyle iyileşmeye çalışmak yerine hastalık riskini en aza indirmek istedim" diye konuştu.

"İSTERSE HERKES BENİM GİBİ GÖRÜNEBİLİR"

Hayatını daha iyi yönde değiştirip başkalarına da aynı konuda örnek olmaya çalıştığını söyleyen Drain, bu sayede fitnes modeline dönüştü. Genç kadın Instagram'daki takipçilerine de "Eğer isterse herkes benim gibi görünebilir" diyerek bu konuda cesaret veriyor.

İşte olay hemşirenin paylaşımlarından bazıları;

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
vücudunu sergilediği fotoğraf güzel hemşirenin hayatını değiştirdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
100'ü aşkın su aygırı feci şekilde can verdi
100'ü aşkın su aygırı feci şekilde can verdi
Kameraya son bakış! Sosyal medyadan canlı yayın yaparken can verdiler
Kameraya son bakış! Sosyal medyadan canlı yayın yaparken can verdiler
Gelinin ehliyet alacağını duyan damat, düğünü terk etti!
Gelinin ehliyet alacağını duyan damat, düğünü terk etti!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim