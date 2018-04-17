Vücudu alev alev yanıyor ama mesleğinden vazgeçmiyor!

İLK etapta sadece karnında küçük kırmızı lekeler oluşan zamanla yüzü de dahil olmak üzere neredeyse vücudunun tamamına yayılan lekeler, Celia Martinez'i önceleri oldukça üzmüş ve içine kapanık bir kadın olmasına neden olmuştu.

Celia, ''sokağa çıktığımda insanların kötü bakışları, söyledikleri sözler beni fazlasıyla yaralıyordu. Ancak onlarla mücadele etmeyi öğrendim. Kimsenin beni küçük düşürmesine, hakkımda kötü konuşmasına izin vermiyorum. Böylelikle kendime olan güveni tekrar kazandım'' diye konuşuyor.

Zaman geçtikçe yaralarını kucaklayan ve onları bedeninin bir parçası olarak kabul eden Celia, model olmayı umuyor ancak sedef hastalığı yüzünden iş bulamayacağını düşünüyordu.

''Hastalığımla mücadelem hala devam ediyor, vücudum sanki alev alev yanıyor ama bu model olmama engel değil'' diye konuşan Celia, hastalığının bir gün tedavi edileceğini umuyor ve kendisi gibi olan kişilere ilham kaynağı olmak istiyor.

Deride kırımızı renkli zemin üzerinde sedefi-beyaz renkli kepeklenmelere neden olan döküntülerle kendini gösteren sedef hastalığı (psoriasis) özellikle diz, dirsek ve saçlıderi gibi bölgelerde görülen, zaman zaman şiddetli kaşıntılı ve tekrarlayıcı bir hastalıktır. Sedef hastalığının nedeni tam olarak bilinmemekle beraber, hastalığın bağışıklık sistemi, genetik ve çevresel faktörlerin karşılıklı etkileşimi sonucu geliştiği düşünülür. Bulaşıcı değildir.