Vizeyi kaldırmaya hazırlanıyorlar

Kazakistan’ın, yatırımcıları ve turistleri çekmek için 2017'den itibaren vizesiz sistem uygulanan ülke sayısını 48’e çıkartacağı bildirildi

KAZAKİSTAN Yatırım ve Kalkınma Bakanı Jenis Kasımbek, yaptığı açıklamada gelecek yıl ocak ayında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) üye ülkeler için vize uygulamasının kaldırılacağını belirterek, “Böylece vizesiz sistem uygulanan ülke sayısı 48’e yükselecek.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yanı sıra Rusya, İtalya, Almanya, ABD ve İngiltere gibi ülkelerden gelen turist sayısının giderek arttığına işaret eden Kasımbek, ülkedeki otel sayısının da son 10 yılda 871'den 2 bin 441’e çıktığını söyledi.

Kasımbek, gelecek yıl Kazakistan’ın ev sahipliği yapacağı Astana EXPO 2017 Uluslararası Fuarı kapsamında ülkeye gelecek turistlere çeşitli turlar teklif edileceğini, ulaştırma altyapısını iyileştirme çalışmalarının sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.

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