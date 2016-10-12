Vizeyi kaldırmaya hazırlanıyorlar

Türkiye’nin yanı sıra Rusya, İtalya, Almanya, ABD ve İngiltere gibi ülkelerden gelen turist sayısının giderek arttığına işaret eden Kasımbek, ülkedeki otel sayısının da son 10 yılda 871'den 2 bin 441’e çıktığını söyledi.
Kasımbek, gelecek yıl Kazakistan’ın ev sahipliği yapacağı Astana EXPO 2017 Uluslararası Fuarı kapsamında ülkeye gelecek turistlere çeşitli turlar teklif edileceğini, ulaştırma altyapısını iyileştirme çalışmalarının sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.
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