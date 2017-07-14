Vize yasağı 'yumuşatıldı'

HAWAİ'DEKİ Bölge Mahkemesi Hakimi Derrick Watson, yasağın, Yüksek Mahkeme'nin "gerçek aile bağları" kararını çok dar bir bakış açısıyla yorumladığına, bu tür kısıtlamaların zorla kabul ettirilmemesi gerektiğine hükmetti.Watson ayrıca Washington yönetiminin yakın akraba yorumunu "haksız yere kısıtlama" olarak nitelendirdi. Yüksek Mahkeme'nin kararında ABD'de "hakiki" aile bağları bulunanların ülkeye girişine izin verilebileceği ifade edilirken, Trump yönetimi, buna büyükanne ve babaların, torunların, kayınbirader ve eltilerin, teyze, yeğen ve kuzenlerin dahil edilememesine karar vermişti. Watson'ın kararı, bu kişilerin, bundan böyle ABD'deki yakınlarını ziyaret edebileceği anlamına geliyor. ABD'de Yüksek Mahkeme haziran ayında Trump tarafından alınan ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke (Suriye, Libya, Somali, İran, Yemen ve Sudan) vatandaşlarına vize yasağı getiren kararnamesinin bazı bölümlerinin uygulanabilmesine hükmetmişti. Yüksek Mahkemenin bu kararı ülke genelinde protesto edilmişti.
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