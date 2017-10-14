Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106226
ALTIN
152.212
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8278
EURO
4.2966
Hangi ayda, hangi balığı tüketmeli
Hangi ayda, hangi balığı tüketmeli
Tuvalette sakın telefon kullanmayın
Tuvalette sakın telefon kullanmayın
Tırnaklar neden sararır?
Tırnaklar neden sararır?
banner468

Viral olan seks fotoğrafı yüzünden Rodos'ta yabancıların düğün yapması yasaklandı

Yunan adası Rodos'ta evlenen İngiliz çiftin seks yaparken çektirdikleri fotoğrafı viral haline gelince Rodos Başpiskoposu yabancı çiftlerin burada düğün yapmasını yasakladı

Viral olan seks fotoğrafı yüzünden Rodos'ta yabancıların düğün yapması yasaklandı

Yunan adası Rodos'ta evlenen İngiliz çiftin seks yaparken çektirdikleri fotoğrafı viral haline gelince Rodos Başpiskoposu yabancı çiftlerin burada düğün yapmasını yasakladı

14 Ekim 2017 Cumartesi 22:00
Viral olan seks fotoğrafı yüzünden Rodos'ta yabancıların düğün yapması yasaklandı
banner404

RODOS'UN Başpiskoposu ise olaydan rahatsızlık duyarak, yabancı çiftlerin burada düğün yapmasını yasakladı. Bu durum pek çok çiftin hayalindeki düğünü yapamamasına neden oldu.
Açıklamanın ardından tarihi şapelde evlenmek için önceden rezervasyon yaptırmış olan farklı ülkelerden çiftler, rezervasyonlarını iptal ederek alternatif mekan arayışına girdi.
 
Damadın babası da konu ile ilgili açıklama yaparak durumu iğrenç bulduğunu belirtti ve "Tiksindim" yorumunda bulundu.
Fotoğrafla ilgili tartışmalar hakkında konuşan gelin Carly Lunn ise "Espiri olsun diye yaptığımız bir şeydi. Gülünmesini, espiri yapılmasını bekledik ama bu kadar yayılmasını beklemiyorduk" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
RodosYunan AdasıSeks Fotoğrafı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizaltıda seks skandalı! Genç asteğmen ülkeyi karıştırdı
Denizaltıda seks skandalı! Genç asteğmen ülkeyi karıştırdı
Rus Bakan'ın gafı Putin'i utandırdı
Rus Bakan'ın gafı Putin'i utandırdı
Kraliyet ailesi şokta! İngiltere dayak skandalıyla çalkalanıyor
Kraliyet ailesi şokta! İngiltere dayak skandalıyla çalkalanıyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim