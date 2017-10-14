Viral olan seks fotoğrafı yüzünden Rodos'ta yabancıların düğün yapması yasaklandı

RODOS'UN Başpiskoposu ise olaydan rahatsızlık duyarak, yabancı çiftlerin burada düğün yapmasını yasakladı. Bu durum pek çok çiftin hayalindeki düğünü yapamamasına neden oldu.

Açıklamanın ardından tarihi şapelde evlenmek için önceden rezervasyon yaptırmış olan farklı ülkelerden çiftler, rezervasyonlarını iptal ederek alternatif mekan arayışına girdi.



Damadın babası da konu ile ilgili açıklama yaparak durumu iğrenç bulduğunu belirtti ve "Tiksindim" yorumunda bulundu.

Fotoğrafla ilgili tartışmalar hakkında konuşan gelin Carly Lunn ise "Espiri olsun diye yaptığımız bir şeydi. Gülünmesini, espiri yapılmasını bekledik ama bu kadar yayılmasını beklemiyorduk" dedi.