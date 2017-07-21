Vince Cable liberallerin yeni lideri oldu

LİBERAL Demokrat Parti’nin Twickenham bölgesi milletvekili olan 74 yaşındaki Cable, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış (Brexit) sürecine değinerek, partisinin ikinci bir AB referandumunu yapabileceğine inandığını bildirdi. Cambridge Üniversitesi mezunu Cable, 2010-2015 koalisyon hükümetinde İngiltere İş, Beceri ve Yenilik Politikaları Bakanı olarak görev yapmıştı. Partinin önceki lideri Tim Farron ise 8 Haziran’daki erken genel seçimde milletvekili sayısını artırmasına rağmen parti liderliğinden istifa etmişti. Liberal Demokrat Parti, erken genel seçimde milletvekili sayısını 8’den 12’ye çıkarmıştı.
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