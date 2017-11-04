Vietnam'da Damrey tayfunu: 20 ölü

Tayfun nedeniyle bazı eyaletlerde su taşkınları meydana geldi, elektrikler kesildi, ekili alanlar hasar gördü, onlarca tekne battı ve birçok uçak seferi iptal edildi.

Ağaçları ve elektrik direklerini yerinden söken tayfunun vurduğu bazı bölgelerde toprak kaymaları yaşandı.

Tayfunda 531 ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, 24 bin ev de kısmen zarar gördü.

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