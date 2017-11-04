Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
gök gürültülü hafif yağmurlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111293
ALTIN
158.807
DOLAR
3.8753
STERLİN
5.0836
EURO
4.4971
Uyku bozukluğu depresyona yol açabiliyor
Uyku bozukluğu depresyona yol açabiliyor
Gece sütü çocuklarda çürük diş nedeni
Gece sütü çocuklarda çürük diş...
Facebook'a yepyeni özellik geliyor!
Facebook'a yepyeni özellik geliyor!
Flaş Haber
Demirtaş'ta korkunç cinayet!
Kapat
banner468

Vietnam'da Damrey tayfunu: 20 ölü

Vietnam'ın orta ve güney kesimlerini etkileyen Damrey tayfununda 20 kişinin öldüğü, 17 kişinin kaybolduğu bildirildi

Vietnam'da Damrey tayfunu: 20 ölü

Vietnam'ın orta ve güney kesimlerini etkileyen Damrey tayfununda 20 kişinin öldüğü, 17 kişinin kaybolduğu bildirildi

04 Kasım 2017 Cumartesi 23:48
Vietnam'da Damrey tayfunu: 20 ölü
banner404

VIETNAM Newsin, Afet Yönetim Kurumunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, ülkenin güney doğusundaki Khanh Hoa'da karaya ulaşan tayfun nedeniyle, farklı bölgelerde toplamda 20 kişi yaşamını yitirdi. 

Saatteki hızı 115-135 kilometre arasında değişen tayfunda, çoğu Phu Yen bölgesindeki 40'a yakın gemi battı. Batan kargo gemilerinde bulunan 17 mürettebat da kayboldu. 

Tayfunda 531 ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, 24 bin ev de kısmen zarar gördü. 

Ağaçları ve elektrik direklerini yerinden söken tayfunun vurduğu bazı bölgelerde toprak kaymaları yaşandı. 

Tayfun nedeniyle bazı eyaletlerde su taşkınları meydana geldi, elektrikler kesildi, ekili alanlar hasar gördü, onlarca tekne battı ve birçok uçak seferi iptal edildi. 

Bu sabah etkili olmaya başlayan tayfundan önce 35 binden fazla kişi güvenli yerlere tahliye edildi. 

Tayfundan etkilenen yerlerde tahliye çalışmaları sürüyor. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
VietnamDamreyTayfun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KYB'de çatlak büyüyor! 6 ay süreyle askıya alınacak
KYB'de çatlak büyüyor! 6 ay süreyle askıya alınacak
Ülkede gerilim yüksek! Askeri birlikler eski genelkurmay başkanının evini kuşattı
Ülkede gerilim yüksek! Askeri birlikler eski genelkurmay başkanının evini kuşattı
Yemen’den Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı iddiası
Yemen’den Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı iddiası

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim