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Victoria’s Secret meleklerinin seçiminde ilginç detaylar

Yılın en merakla beklenen moda şovu Victoria’s Secret Fashion Show için geri sayım başladı

Victoria’s Secret meleklerinin seçiminde ilginç detaylar

Yılın en merakla beklenen moda şovu Victoria’s Secret Fashion Show için geri sayım başladı

04 Kasım 2017 Cumartesi 17:39
Victoria’s Secret meleklerinin seçiminde ilginç detaylar
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BU sene Şangay’da gerçekleşecek defilenin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Peki dünyanın merak ettiği bu defilede melekler nasıl seçiliyor? İşte cevapları…

Victoria’s Secret meleği denince akla zayıf, uzun boylu, gösterişli modeller gelse de aslında durum hiç de böyle değil.

Modellikte sınıf atlayabilmek için bazı kriterlere uymak gerekiyor. Örneğin sadece 30 saniyede jüri önünde tüm hünerlerinizi sergilemek zorundasınız.

Verilen sürede iç çamaşırlarınızla jüriyi etkilemek zorundasınız… Yapacağınız minicik bir hata, her şeyin sonu olabilir…

Bunun dışında boyunuz 1.76 cm’nin altında olmamalı. Adınız hiçbir skandala karışmamalı. “Ben popülerim, bu işte çok iyiyim” diye de düşünmeyin. Nice ünlü model kriterlere uymadığı için kadroda yer alamadı. Tıpkı Hailey Baldwin gibi…

Dünyanın en seksi kadını da seçilse, en popüler modellerden biri de olsa kadroya alınmadı…

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Anahtar Kelimeler:
Victoria’s Secret
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