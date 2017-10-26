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Vicdansız anneye tepki yağıyor! Çocuğunu yerde sürükleyerek gezdirdi

İngiltere'nin Liverpool şehrinde bir kadının çocuğunu yerde sürükleyerek götürmesi halkın tepkisine sebep oldu

Vicdansız anneye tepki yağıyor! Çocuğunu yerde sürükleyerek gezdirdi

İngiltere'nin Liverpool şehrinde bir kadının çocuğunu yerde sürükleyerek götürmesi halkın tepkisine sebep oldu

26 Ekim 2017 Perşembe 14:46
Vicdansız anneye tepki yağıyor! Çocuğunu yerde sürükleyerek gezdirdi
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İNGİLTERE'DE geçtiğimiz gün yaşanan bir olay, tanık olanları şok etti.  Liverpool Echo gazetesinin haberine göre, şehir merkezinde bir kadın, çocuğunu yerde sürükleyerek cadde boyunca yürüyerek gözden kayboldu.

YERDE SÜRÜKLEDİ

Videoyu çeken Joe Cain isimli vatandaş, kadının bebeği arkasında sürüklemek için dizgin benzeri iplerden çektiğini görünce gözlerine inanamadığını ve bu anları kameraya aldığını söyledi. Videonun  Twitter'da paylaşılması sonra çocuğu yerde sürükleyen anneye tepki yağdı.

HALKTAN TEPKİ GELMEDİ

Basnett Sokağı boyunca çocuğu sürüklenen çocuğun duruma hiçbir tepki vermediği görülüyor. Videoyu çeken Joe Cain, "Kasabaya yürüyordum ve karşı kaldırımdaki çocuk yere düştü. Kadın çocuğun düştüğünü gördü ancak yürümeye devam etti." dedi. Çocuğun iyi göründüğünü söyleyen adam, asıl çevreden duruma hiçbir tepki gelmemiş olmasına şaşırdığını söyledi.

GÖRÜNTÜLERE İNANMAYANLAR OLDU

Bazı kullanıcılar yerde sürüklenen çocukla ilgili şüphelerini dile getirdi. Bir kullanıcı, "Bu bana bir çocuk gibi gelmiyor, kukla gibi görünüyor. Umarım bu bir çocuk değildir." dedi. Cain ise olayın kesinlikle doğru olduğunu ve yerde sürüklenenin bir çocuk olduğundan emin olduğunu söyledi.

Gazete, yerel polise konuyu sorduğunu ancak polisin, bu tuhaf olayla ilgili hiçbir şikayet almadıklarını söylediğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltereçocukVİCDANSIZ ANNE
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