Vicdansız anne, 10 günlük bebeğini küvette boğdu!

ABD'NİN New York şehrinde yaşanan olay "Böyle anne olmaz olsun" dedirtti.
10 GÜNLÜK OĞLUNU KÜVETTE BOĞDU
25 yaşındaki Markiya Mitchell isimli vicdansız anne, 10 günlük oğlunu küvete doldurduğu su ile boğup cesedini de suyun içinde bıraktı.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Anne, polise verdiği ifadede önce küveti su ile doldurduğunu daha sonra çocuğun kafasını suyun içe koyarak öldürdüğünü ve öldürdükten sonra çocuğu suyun içinde bıraktığını kabul etti.
BEBEK BULUNDUĞUNDA ÇOKTAN ÖLMÜŞTÜ
Çocuğun cansız bir şekilde küvetin içinde olduğunu gören kişi, polisi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği hastaneye kaldırdı ama çocuğun uzun bir süre önce öldüğü anlaşıldı.
ANNENİN SABIKA KAYDI ÇIKTI
Polis, daha önce sabıka kaydı bulunan annenin 7 yaşında bir çocuğu olduğu ama yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle çocuğa akrabalarının baktığını söyledi.
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