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Viagra’yı fazla kaçırınca! Havalimanında çırılçıplak...

Tayland havalimanında 27 yaşındaki Steve Cho, aldığı sayısız Viagra’nın verdiği etkiyle havalimanında çırılçıplak sağa sola koşturmaya, herkese anlamsızca bağırmaya başladı. Tutarsız bir şekilde haykıran adam dükkanlardaki eşyalara zarar verdi. Sonrasında ise yanından geçenlere dışkısını savurmaya başladı

Viagra’yı fazla kaçırınca! Havalimanında çırılçıplak...

Tayland havalimanında 27 yaşındaki Steve Cho, aldığı sayısız Viagra’nın verdiği etkiyle havalimanında çırılçıplak sağa sola koşturmaya, herkese anlamsızca bağırmaya başladı. Tutarsız bir şekilde haykıran adam dükkanlardaki eşyalara zarar verdi. Sonrasında ise yanından geçenlere dışkısını savurmaya başladı

13 Ocak 2018 Cumartesi 16:21
Viagra’yı fazla kaçırınca! Havalimanında çırılçıplak...
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“GÖRDÜĞÜM EN MİDE BULANDIRICI ŞEY”

Görgü tanığı 28 yaşındaki Wannee Ming, ‘şimdiye kadar gördüğü en korkunç ve en mide bulandırıcı şey olduğunu’ söyledi. Genç kadın, Steve’in birine saldırabileceğini düşünerek havalimanından uzaklaştığını belirtti ve şunları söyledi:

‘Havalimanı görevlileri onu sakinleştirmeye çalıştı. Onunla konuşmaya çalışıyorlardı ama herkesi görmezden geldi. Çok kötüydü. Görevliler kontrol edebilmek için ellerinden geleni yaptılar.”

Havaalanı personeliyle birlikte 6 güvenlik görevlisi turisti kontrol altına alıp tutukladı. Steve Chao, kendine geldiğinde ise çok fazla Viagra kullandığını ve kendini kaybettiğini itiraf etti. Sebep olduğu bütün zararı karşılamayı kabul etti.

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