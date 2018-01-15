Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 16 Ocak 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Gribi en hızlı şekilde atlatmak için öneriler
Gribi jet hızıyla atlatabilirsiniz!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 15 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 15 Ocak 2018 Pazartesi
Günlük Burç Yorumu - 15...

Veronice Valle: Beni kullandı, üçlü cinsel ilişki istedi

Ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ın eski sevgilisi model Veronice Valle, İngiliz sporcu ile ilgili oldukça ilginç iddialarda bulundu. Bunlar arasında Hamilton'ın üçlü cinsel ilişki istediği iması da bulunuyor

Veronice Valle: Beni kullandı, üçlü cinsel ilişki istedi

Ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ın eski sevgilisi model Veronice Valle, İngiliz sporcu ile ilgili oldukça ilginç iddialarda bulundu. Bunlar arasında Hamilton'ın üçlü cinsel ilişki istediği iması da bulunuyor

15 Ocak 2018 Pazartesi 17:56
Veronice Valle: Beni kullandı, üçlü cinsel ilişki istedi
banner404

ÜNLÜ Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ın eski sevgilisi konuştu, sporcu ile ilgili pek çok ilginç itirafta bulundu.

"ÇOK TUHAF BİR KARAKTER"

4 F1 şampiyonluğu bulunan 26 yaşındaki İngiliz pilot, 240 milyon doları aşan bir servete sahip. Özel jetlerle seyahet edip şampanyaların su gibi aktığı partiler düzenleyen Hamilton'ın eski sevgilisi Veronica Valle, ünlü pilot için "Çok tuhaf bir karakter" diyor.

TUVALETİNİ KİMSEYE KULLANDIRMIYOR

Valle, "O Jekyll ve Hyde gibi, ruh hali çok hızlı bir şekilde değişebiliyor ve bazen bu durum birisinin yanlış tuvaleti kullanması nedeniyle bile ortaya çıkabiliyor" diyor.

Valle, Hamilton'ın özel jetinde pilotun tuvaleti kullanması üzerine çıkan tartışmanın kendsini şok ettğini, bu sebeple deliye dönen sporcunun kendini kaybedip çılgına döndüğünü söylüyor.

ÜÇLÜ BİRLİKTELİK İMASI YAPMIŞ

"Herkes uçağımda tuvaletini yapmaması gerektiğini bilir" diye bağıran Hamilton'ın neredeyse pilotu uçaktan atacağını anlatan model, asıl şoku ise New York'taki bir partide yaşamış.

Gittikleri partide Chris Brown'un eski sevgilisi Karrueche Tran isimli modelle karşılaştıklarını ve Hamilton'ın orada Karrueche Tran ile üçlü cinsel birlikteliği ima eden şeyler söylediğini anlatan Veronica, buna hayır cevabını verdiğini ve asla böyle şey yapamayacağını anlatıyor. Çok utandığını söyleyen ünlü model, hiçbir şey olmadı belki de üçlü ilişki hakkında şaka yapmıştı diye de ekliyor.

Karrueche Tran'ın kendisine yaklaşıp çok güzel olduğunu söylediğini anlatan Veronica, Hamilton'ın da tüm gece boyunca kendisini yalnız bırakıp Tran ile ilgilendiği için çok mutsuz hissettiğnii de sözlerine ekliyor.

Ayrıca Veronica, Hamilton’un kendisini sadece seks yapmak için kullandığını anlayana kadar onu ziyaret ettiğini söyledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
üçlü Cinsel IlişkiCinsel Ilişki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kimse inanamadı! Otomobil binanın ikinci katına saplandı!
Kimse inanamadı! Otomobil binanın ikinci katına saplandı!
Ülkenin peşine düştüğü çocuk pornocusu, doktor adayı çıktı
Ülkenin peşine düştüğü çocuk pornocusu, doktor adayı çıktı
Son dakika... Bağdat'ta çifte intihar saldırısı
Son dakika... Bağdat'ta çifte intihar saldırısı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim