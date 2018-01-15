Veronice Valle: Beni kullandı, üçlü cinsel ilişki istedi

ÜNLÜ Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ın eski sevgilisi konuştu, sporcu ile ilgili pek çok ilginç itirafta bulundu.

"ÇOK TUHAF BİR KARAKTER"

4 F1 şampiyonluğu bulunan 26 yaşındaki İngiliz pilot, 240 milyon doları aşan bir servete sahip. Özel jetlerle seyahet edip şampanyaların su gibi aktığı partiler düzenleyen Hamilton'ın eski sevgilisi Veronica Valle, ünlü pilot için "Çok tuhaf bir karakter" diyor.

TUVALETİNİ KİMSEYE KULLANDIRMIYOR

Valle, "O Jekyll ve Hyde gibi, ruh hali çok hızlı bir şekilde değişebiliyor ve bazen bu durum birisinin yanlış tuvaleti kullanması nedeniyle bile ortaya çıkabiliyor" diyor.

Valle, Hamilton'ın özel jetinde pilotun tuvaleti kullanması üzerine çıkan tartışmanın kendsini şok ettğini, bu sebeple deliye dönen sporcunun kendini kaybedip çılgına döndüğünü söylüyor.

ÜÇLÜ BİRLİKTELİK İMASI YAPMIŞ

"Herkes uçağımda tuvaletini yapmaması gerektiğini bilir" diye bağıran Hamilton'ın neredeyse pilotu uçaktan atacağını anlatan model, asıl şoku ise New York'taki bir partide yaşamış.

Gittikleri partide Chris Brown'un eski sevgilisi Karrueche Tran isimli modelle karşılaştıklarını ve Hamilton'ın orada Karrueche Tran ile üçlü cinsel birlikteliği ima eden şeyler söylediğini anlatan Veronica, buna hayır cevabını verdiğini ve asla böyle şey yapamayacağını anlatıyor. Çok utandığını söyleyen ünlü model, hiçbir şey olmadı belki de üçlü ilişki hakkında şaka yapmıştı diye de ekliyor.

Karrueche Tran'ın kendisine yaklaşıp çok güzel olduğunu söylediğini anlatan Veronica, Hamilton'ın da tüm gece boyunca kendisini yalnız bırakıp Tran ile ilgilendiği için çok mutsuz hissettiğnii de sözlerine ekliyor.

Ayrıca Veronica, Hamilton’un kendisini sadece seks yapmak için kullandığını anlayana kadar onu ziyaret ettiğini söyledi.