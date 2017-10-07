Vergi kaçıran devlet ajanını Almanya affetmedi

ALMAN istihbarat servisleri hesabına da ajanlık yapan eski özel dedektif Werner Mauss tecilli iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Elektrik süpürgesi satıcılığından milyonerliğe uzanan hayatıyla dikkat çeken ve yıllarca Alman devleti tarafından en zorlu vazifeler için görevlendirilen 77 yaşındaki Mauss, haksız kazandığı serveti yurt dışına çıkarmak ve 14 milyon Euro vergi kaçırmakla suçlanıyordu.

Savcılık, “Alman James Bond” lakaplı Mauss hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası talep etmişti. Mauss’un yargılanmasına 29 Ekim 2016 tarihinde Bochum eyalet mahkemesinde başlanmıştı. Sanık avukatı isnat edilen suçları reddederek müvekkilinin beraatini talep etmişti.

On yıllar boyunca Almanya hükümeti ve emniyet kuruluşları hesabına ajanlık yapan Mauss, Köln katedralinden çalınan definenin 1976 yılında Belgrad’da bulunulmasında ve aynı yıl Kızıl Ordu Fraksiyonu adlı terör örgütünün mensuplarından Ralf Pohle’nin Atina’da yakalanmasında da rol oynamıştı.