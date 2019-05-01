Venezuelalı muhalif lider Lopez Şili Büyükelçiliği'ne sığındı

İki yıldan beri ev hapsinde olan ve kendini geçici "devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido'nun sabah saatlerinde askerleri, anayasayı korumak üzere meydanlara davet ettiği görüntülerde yer alan Venezuela'da eski muhalefet lideri Leopoldo Lopez'in Şili'nin Caracas'taki Büyükelçilik konutuna gittiği bildirildi

Venezuelalı muhalif lider Lopez Şili Büyükelçiliği'ne sığındı
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ŞİLİ Dışişleri Bakanı Roberto Ampuero, sosyal medya hesabından  Leopoldo Lopez'in, eşi ve kızıyla birlikte Şili'nin Caracas'taki Büyükelçilik  konutunda olduğunu açıkladı.
 
Ampuero, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Lilian Tintori ve  kızı, Caracas'taki diplomatik misyonumuza konuk olarak girdiler. Birkaç dakika  önce eşi Leopoldo Lopez de ailesine katıldı. Şili, Venezuelalı demokratlarla olan  bağlılığını yineledi." ifadesini kullandı.
Venezuela'da eski muhalefet ve Voluntad Partisinin lideri Lopez,  ülkede 2014'de meydana gelen hükümet karşıtı gösteriler sırasında halkı şiddete  teşvik etmek suçundan 14 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. 3 yıl hapiste yatan  Lopez'in cezası 2017'nin temmuz ayında ev hapsine çevrilmişti.
 
O zamandan bu yana ev hapsinde bulunan Lopez, sabah saatlerinde  Guaido'nun sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan halka ve askerlere anayasayı  korumak için sokağa çıkma çağrısı yaptığı görüntülerde yer almıştı.
 
Darbe girişimi
 
 
Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis  Başkanı Juan Guaido, sabah sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı 3  dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.
 
Bugün ise Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında  etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı.  Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da  askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.
 
Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise darbe girişimine  karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni  savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri  birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların  emrindedir." açıklamasını yapmıştı.
 
ABD yönetimi ise Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek  veren açıklamalar yapmıştı.
 

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