Venezuela’da protestolar sürüyor: 3 ölü

VENEZUELA'DA protestolar devam ediyor. Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yeni anayasa oylamasını iptal etmesi için baskılar devam ederken ülke genelinde gerçekleştirilen protestolara binlerce kişi katıldı. Dün gerçekleştirilen protestoda polis ile eylemciler arasında tansiyon yükseldi. Yaklaşık 300 kişinin gözaltına alındığı protestoda 3 kişi hayatını kaybetti. Bir kişinin başkent Caracas’ta iki kişinin ise Valencia kentinde hayatını kaybettiği bildirildi. Başkent Caracas’ta protestocular yola barikat kurdu, diğer kentlerde de sokaklarda eylemciler mobilyaları ateşe verdi. Muhalifler, ülkenin yüzde 85’inin protestolara katıldığını söyledi. Polis, protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Maduro, protestoların önemsenecek derecede olmadığını dile getirerek, liderlerinin de gözaltına alınacağını söyledi.

Muhaliflerin protestolarının ortaya çıktığı Nisan ayından bu yana ülke genelinde yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, Kolombiya, İspanya, ABD ve AB de Venezuela hükümetinin yeni anayasa oylamalarını iptal etmesi gerektiğini savunuyor.