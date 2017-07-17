Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Venezuela'da 'muhalif referandum'

Politik ve ekonomik krizin içindeki Venezuela'da sağ muhalefet, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı sandığa gitti. 70 ülkede 505 sandığın kurulduğu halk oylamasına 7 milyon kişinin katıldı. Ulusal Seçim Kurulu, halk oylamasının sonuçlarının bağlayıcı olmadığını söyledi

Venezuela'da 'muhalif referandum'

Politik ve ekonomik krizin içindeki Venezuela'da sağ muhalefet, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı sandığa gitti. 70 ülkede 505 sandığın kurulduğu halk oylamasına 7 milyon kişinin katıldı. Ulusal Seçim Kurulu, halk oylamasının sonuçlarının bağlayıcı olmadığını söyledi

17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:34
Venezuela'da 'muhalif referandum'
banner404

SAĞ  muhalefet koalisyonu Demokratik Birlik Masası (MUD) tarafından düzenlenen halk oylamasına 7 milyon 186 bin 170 kişi katıldı. Hükümet tarafından yasa dışı olarak tanımlanan referandum için 70 ülkede 505 sandık kuruldu. Sandıkların başında uzun sıralar oluştu.Belirlenen 2 bin noktanın yanı sıra 80 ülkede oy kullanan Venezuelalıların yüzde 95’i, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun anayasanın yeniden yazılması için kurucu meclis oluşturulması teklifine karşı oy verdi.Halk oylamasında "Venezuela halkının öncelikli onayı olmadan Nicolas Maduro tarafından önerilen Kurucu Meclisin hayata geçirilmesini reddediyor musunuz, "Ulusal Silahlı Kuvvetlerin ve bütün kamu görevlilerinin 1999 anayasasına uymasını, ÿanayasayı savunmasını ve Ulusal Meclisin kararlarını desteklemesini istiyor musunuz? ve "Anayasa çerçevesinden Kamu Güzlerinin yenilenmesini, milli birlik hükümetinin anayasal düzeni sağlaması için özgür ve şeffaf bir biçimde seçimlerin yapılmasını ve onaylıyor musunuz? soruları soruldu.Ülkede 2013 kayıtlarına göre 18 milyon 904 bir 364 seçmen bulunuyor.Başkan Maduro "Hiç kimse paralel, illegal, anayasa dışı ve uydurma bir devlet varmış gibi davranamaz. Organizasyonu yapan, yöneten, mekanizmaları kuran ve ülkedeki hangi seçim olursa olsun onu sonuçlandıran tek güç Ulusal Seçim Konseyidir demişti. Ulusal Seçim Kurulu da halk oylamasının sonuçlarının bağlayıcı olmadığını açıklayarak seçimi yasa dışı ilan etmişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
VenezuelaNicolas MaduroReferandum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim