Venezuela'da 'muhalif referandum'

SAĞ muhalefet koalisyonu Demokratik Birlik Masası (MUD) tarafından düzenlenen halk oylamasına 7 milyon 186 bin 170 kişi katıldı. Hükümet tarafından yasa dışı olarak tanımlanan referandum için 70 ülkede 505 sandık kuruldu. Sandıkların başında uzun sıralar oluştu.Belirlenen 2 bin noktanın yanı sıra 80 ülkede oy kullanan Venezuelalıların yüzde 95’i, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun anayasanın yeniden yazılması için kurucu meclis oluşturulması teklifine karşı oy verdi.Halk oylamasında "Venezuela halkının öncelikli onayı olmadan Nicolas Maduro tarafından önerilen Kurucu Meclisin hayata geçirilmesini reddediyor musunuz, "Ulusal Silahlı Kuvvetlerin ve bütün kamu görevlilerinin 1999 anayasasına uymasını, ÿanayasayı savunmasını ve Ulusal Meclisin kararlarını desteklemesini istiyor musunuz? ve "Anayasa çerçevesinden Kamu Güzlerinin yenilenmesini, milli birlik hükümetinin anayasal düzeni sağlaması için özgür ve şeffaf bir biçimde seçimlerin yapılmasını ve onaylıyor musunuz? soruları soruldu.Ülkede 2013 kayıtlarına göre 18 milyon 904 bir 364 seçmen bulunuyor.Başkan Maduro "Hiç kimse paralel, illegal, anayasa dışı ve uydurma bir devlet varmış gibi davranamaz. Organizasyonu yapan, yöneten, mekanizmaları kuran ve ülkedeki hangi seçim olursa olsun onu sonuçlandıran tek güç Ulusal Seçim Konseyidir demişti. Ulusal Seçim Kurulu da halk oylamasının sonuçlarının bağlayıcı olmadığını açıklayarak seçimi yasa dışı ilan etmişti.