Venezuela'da Maduro'ya karşı ikinci darbe girişimi!

Venezuela hükümeti, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'ya suikast ve ülkeye yeni bir darbe girişiminin engellendiği açıklandı.

Venezuela'da Maduro'ya karşı ikinci darbe girişimi!
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VENEZUELA Devlet Başkanı Maduro'ya karşı yeni darbe girişiminin engellendiği açıklandı. Venezuela hükümeti, "Darbe girişiminin arkasında ABD, Şili ve Kolombiya var" açıklamasını yaptı.

ASKERLER, DEVLET BAŞKANI OLARAK GUAİDO'YU TANIMIŞTI

Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro'ya yönelik baskılar devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda askerler ülke genelinde bir kalkışmaya kalkışmış, ancak başarılı olamamıştı. Buna rağmen askerler devlet başkanı olarak Juan Guaidó'yu tanıdığını ilan etmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı yeni darbe girişiminin engellendiği açıklandı.

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