Venezuela'da dev grev

VENEZUELA'DA muhalefet, hükümetin anayasa değişikliği için yeni kurucu meclis oluşturma planlarına sert tepki gösteriyor. Protestocular, Venezuela hükümetinin 30 Temmuz'da yapılacak referandumu iptal etmesini istiyor.Nisan ayından bu yana tırmanan gerilim, ülke çapında yaklaşık 100 kişinin çatışmalarda hayatını kaybetmesine yol açtı. Başkent Caracas ve birçok şehirde, protestocular yollara çöpler ve eşyalarıyla barikatlar kurdu.Muhalefet, genel greve ülkenin yüzde 85'inin katılım gösterdiğini öne sürdü. Maduro ise grevin küçük çaplı olduğunu söylerken, muhalefet liderlerinin tutuklanacağını söyledi.

ULUSLARARASI ÇAĞRILARI REDDETTİ

Kolombiya, Fransa, İspanya, ABD ve Avrupa Birliği (AB), Venezuela hükümetine yapılacak oylamayı iptal etmesi çağrısında bulundu. Maduro ise çağrıları reddetti. Ülke için en önemli sektörlerin greve katılmadığını söyleyen Maduro, sözlerine şöyle devam etti: "Çalışma galip geldi. Muhalefet hiçbir zaman çalışmadı, bırakın çalışmamaya devam etsinler. Biz ileriye gidiyoruz, yoldaşlarım."O faşist teröristlerin hepsinin yakalanması emrini verdim."

MADURO: YENİ ANAYASA BARIŞ GETİRECEK

Devlet Başkanı Nicolas Maduro , Ulusal Meclis'ten yeni kurucu meclise geçilmesi için 30 Temmuz'da resmi referandum düzenlenmesi kararı almıştı.Maduro, ülkenin siyasi ve ekonomik krizden çıkışının tek yolunun kurucu meclis olduğunu, yeni kurucu meclisin ülkeye barış getireceğini söylüyordu.Yeni kurucu meclisin oluşturacağı anayasanın 'darbecileri defedeceğini' ifade eden Maduro, Venezuela'ya da barış getireceğini kaydetti.Maduro'nun kurmayı planladığı yeni meclisin 'diktatörlük getireceğini' savunan muhalefet, sembolik bir halk oylaması gerçekleştirdi.