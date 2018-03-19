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Günlük Burç Yorumu - 19 Mart 2018 Pazartesi
19 Mart Günlük Burç Yorumu

Veliaht Prens İran'a sert yüklendi!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hakkında "Yeni Hitler" ifadesini kullandı.

Veliaht Prens İran'a sert yüklendi!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hakkında "Yeni Hitler" ifadesini kullandı.

19 Mart 2018 Pazartesi 11:01
Veliaht Prens İran'a sert yüklendi!
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SUUDİ Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD'nin CBS Televizyon kanalında yayınlanan  "60 Dakika" programında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

İki hafta önce Cidde'de gerçekleştirildiği belirtilen röportajda Bin  Selman'ın Suudi Arabistan'ın nükleer silah geliştirmekle ilgili sözleri dikkati  çekti.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hakkında "Yeni Hitler"  ifadesini kullanan bin Selman, bu ifadeyi kullanmasının sebebinin "İran'ın  yayılmacı politikaları" olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Çünkü onlar yayılmak istiyor. Zamanında Hitler nasıl yayılıp gelişmek  istediyse onlar da Ortadoğu'da kendi projesini ortaya koymak istiyor. Dünya'daki  birçok ülke ve Avrupa, Hitlerin tehlikesini başta anlayamadı, başa geldikten  sonra gördüler. Ben de Ortadoğu'da aynısı olsun istemiyorum."

Bin Salman, İran'ın Suudi Arabistan'la askeri ve ekonomik olarak  rekabet edemeyeceğini kaydetti.

"Suudi Arabistan İran'a karşı koymak için nükleer silahlara ihtiyacı  var mı?" sorusunu bin Salman, "Suudi Arabistan herhangi bir nükleer bomba edinmek  istemiyor. Şüphesiz ki eğer İran nükleer bomba geliştirirse biz de derhal kendi  silahımızı geliştireceğiz." şeklinde cevaplandırdı.

Bin Salman'ın 20 Mart'ta ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere  Washington'da olması bekleniyor.

Suudi Arabistan'ın kendi nükleer silahını geliştirebilmek için  Washington'da lobi faaliyetleri içerisine girdiği ABD basınına yansımıştı.

ABD Merkezli haber sitesi Bloomberg, Suudi Arabistan'da başkanlığını  bin Salman'ın yaptığı "Halk Yatırım Fonu"nun Washington'da Akin Gump Strauss  Hauer & Feld LLP'le lobi faaliyeti için bir aylığına yarım milyon dolarlık bir  anlaşma imzaladığını kaydetmişti.

ABD Enerji Bakanı Rick Perry ise Mart ayı başında Londra'ya gitmiş ve  Suudi mevkidaşı Halid Bin Abdulaziz Al-Falih'le bir araya gelerek konuya ilişkin  görüşmeler yapmıştı.

ABD basınına yansıyan haberlere göre, Trump yönetimi Suudi  Arabistan'la nükleer anlaşma yapmaya hazırlanıyor, ancak muhtemel bir anlaşmanın  Kongre'den geçmesi gerekiyor. Kongre'nin ise Suudi Arabistan'a nükleer silah  üretimi için izin verilmesine olumlu bakmadığı iddia ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da geçen hafta konuya ilişkin  açıklamalar yaparak, ABD'nin Suudi Arabistan'la nükleer bir anlaşmaya girmemesi  konusunda uyarılarda bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Veliaht PrensİranPrensi Muhammed Bin SelmanAyetullah Ali HamaneyYeni Hitler
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