Ve Trump imzalayacak

İsrail Dışişleri Bakanı Vekili ve Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede işgal altındaki Golan Tepeleri'ni "İsrail toprağı" kabul eden kararnameyi imzalayacağını açıkladı

Ve Trump imzalayacak
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İSRAİL Dışişleri Bakanı Vekili ve Uluştırma Bakanı  Yisrael  Katz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail basınında,  Trump'ın yarın Netanyahu ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede Golan  Tepeleri'ndeki "İsrail egemenliğini" tanıyan belgeyi imzalayacağı yönündeki  haberleri doğruladı.
Açıklamasında, İsrail ile ABD ilişkilerinin, "hiç olmadığı kadar iyi"  olduğunu söyleyen Katz, "Başkan Trump, yarın Başbakan Netanyahu'nun huzurunda,  İsrail’in Golan’daki egemenliğini tanıyan kararnameyi imzalayacak." ifadesini  kullandı.
 
Resmi ziyaret kapsamında Washington'ta bulunan Netanyahu, yarın Beyaz  Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Trump ile Netanyahu salı günü  yine Beyaz Saray'da akşam yemeğinde bir araya gelecek.
 
ABD Başkanı Donald Trump, 21 Mart'ta Twitter hesabından yaptığı  açıklamada, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki  egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulunmuştu.
 
İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri’ni 1967’den bu yana işgal  altında tutuyor.
 

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