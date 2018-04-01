Ve soğuk savaş başladı! Rusya, ABD bayrağını indirdi

İNGİLTERE'DE eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının öldürülmesinin ardından Rusya ile çok sayıda ülke arasında başlayan krizde, Rusya'da ABD'nin St. Petersburg Başkonsolosluğu binasındaki Amerikan bayrağı söküldü. Öte yandan ABD'de 'İstenmeyen adam' ilan edilen Rus diplomatlar ve ailelerini taşıyan ilk uçak Rusya'ya indi.
BUGÜN BOŞALTILMASI BEKLENİYOR
Rusya'nın ABD'ye misilleme yaptığı kararının ardından, dün ABD'nin St. Petersburg Başkonsolosluğu'ndaki ABD bayrağı görevliler tarafından böyle indirildi. ABD'nin kapanan St. Petersburg Başkonsolosluğu'nu da en geç bugün boşaltması gerekiyor.
BEYAZ SARAY'DAN KRİTİK AÇIKLAMA
ABD yönetimi, Rusya'nın bazı Amerikalı diplomatları sınır dışı etme kararını "ABD-Rusya ilişkilerinin daha da kötüleşmesinin bir işareti" olarak nitelendirdi.
Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın kararının doğru olmadığı belirtildi.
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