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Ve soğuk savaş başladı! Rusya, ABD bayrağını indirdi

İngiltere'deki eski Rus ajanının zehirlenmesinin ardından restleşen Rusya ve ABD arasındaki kriz büyüyor. Rusya, St. Petersburg'daki ABD konsolosluğundaki bayrağı indirdi

Ve soğuk savaş başladı! Rusya, ABD bayrağını indirdi

İngiltere'deki eski Rus ajanının zehirlenmesinin ardından restleşen Rusya ve ABD arasındaki kriz büyüyor. Rusya, St. Petersburg'daki ABD konsolosluğundaki bayrağı indirdi

01 Nisan 2018 Pazar 13:31
Ve soğuk savaş başladı! Rusya, ABD bayrağını indirdi
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İNGİLTERE'DE eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının öldürülmesinin ardından Rusya ile çok sayıda ülke arasında başlayan krizde, Rusya'da ABD'nin St. Petersburg Başkonsolosluğu binasındaki Amerikan bayrağı söküldü. Öte yandan ABD'de 'İstenmeyen adam' ilan edilen Rus diplomatlar ve ailelerini taşıyan ilk uçak Rusya'ya indi.

BUGÜN BOŞALTILMASI BEKLENİYOR

Rusya'nın ABD'ye misilleme yaptığı kararının ardından, dün ABD'nin St. Petersburg Başkonsolosluğu'ndaki ABD bayrağı görevliler tarafından böyle indirildi. ABD'nin kapanan St. Petersburg Başkonsolosluğu'nu da en geç bugün boşaltması gerekiyor.

BEYAZ SARAY'DAN KRİTİK AÇIKLAMA

ABD yönetimi, Rusya'nın bazı Amerikalı diplomatları sınır dışı etme kararını "ABD-Rusya ilişkilerinin daha da kötüleşmesinin bir işareti" olarak nitelendirdi.

 Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın kararının doğru olmadığı belirtildi.

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ABDSoğuk SavaşRusyaKriz
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