Ve Körfez'de yumuşama sinyalleri!

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Enver Karkaş, Katar'ın terörle mücadele kanununda bazı değişiklikler yapmasını "olumlu" bulduğunu belirtti."KATAR KARARNAMESİ, OLUMLU BİR ADIM"Karkaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terörle mücadele kanununda değişiklik öngören Katar kararnamesi, 59 kişilik terörist listeye yönelik olumlu adımdır." ifadelerini kullandı.Terör yasalarında değişiklik adımının krizin baskısı sonucu atıldığını öne süren Karkaş, Katar'a değişim çağrısını yineledi.Katar'a ambargo uygulayan Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 8 Haziran'da, Katar ile ilişkili olduğu öne sürülen 59 kişi ile 12 yapının terör listelerine eklenmesi yönünde karar almıştı.Katar resmi ajansı QNA'nın dünkü haberine göre Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani, "teröristlerin, terör suçlarının, terör yapılanmalarının tanımı ve terör finansmanı ile mal varlıklarının dondurulması konularını kapsayan terörle mücadele hakkındaki bazı kanunların değiştirilmesini" öngören kararname yayımlamıştı.