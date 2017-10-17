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Ve Kerkük'e yeni Vali atandı!

Barzani ve peşmergenin yaşadığı hezimet sonrasında Vali Yardımcısı Rakan Sait'in Irak'ın Kerkük kentine yeni vali olarak atandığı bildirildi

Ve Kerkük'e yeni Vali atandı!

Barzani ve peşmergenin yaşadığı hezimet sonrasında Vali Yardımcısı Rakan Sait'in Irak'ın Kerkük kentine yeni vali olarak atandığı bildirildi

17 Ekim 2017 Salı 18:13
Ve Kerkük'e yeni Vali atandı!
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VALİLİK binasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan   yeni Vali Sait, ''Kerkük valilik görevine bugünden itibaren merkezi Bağdat  hükümeti tarafından atanmış bulunuyorum. Kentteki hayatın yeniden normale dönmesi  için vali olarak gereken görevi üstleniyorum.'' dedi.
 
Kerkük'ün güvenliğinin sağlanması için var güçleriyle çalışacaklarını  belirten Sait, ''Kerkük Güvenlik Komisyonu başkanlığını da yürüttüğümüz bu kentte  güvenliği hükümetin desteğiyle sağlayacağız.'' ifadelerini kullandı.
 
Sait, hayatın normale dönmesi için gereken tüm adımların atılacağını  vurgulayarak, ''Kentteki tüm devlet kurum ve kuruluşları mutlak suretle  mesailerini yapacaklar ve okullarda eğitim devam edecektir.'' diye konuştu.
 
Yeni Vali Sait, operasyondan dolayı çok sayıda ailenin kenti terk  ettiğine dikkati çekerek, Kerkük'ü terk eden tüm ailelerin dönüşü için gerekli  önlemlerin alındığını ifade etti.
 
Irak meclisi, eski Vali Necmeddin Kerim'i 14 Eylül Perşembe günü oy  çokluğuyla görevinden azletmişti.
 
"Kerkük'te yalnızca Irak bayrağı dalgalanacak"
 
Öte yandan Kerkük Operasyonlar Komutanı Ali Umran da yaptığı  açıklamada, ''Bizim buradaki ilk ve tek görevimiz kentin güvenliğini sağlamaktır.  Hiçbir etnik ve mezhepsel gruba bakmadan Iraklı tüm vatandaşların can  güvenliğinden sorumluyuz.'' dedi.
 
Umran, ''Son dönemlerin en acımasız terör örgütü DEAŞ'ın sonunu  getiren bu güç Kerkük halkına ve yerel yönetime destek için buraya geldi.'' dedi.
 
Kerkük'te Irak bayrağının dışında hiçbir etnik grubu ve mezhebi temsil  eden bayrağın asılmayacağını vurgulayan Umran, "Ülkenin diğer kentlerinde olduğu  gibi Kerkük'te de bir tek Irak bayrağı dalgalanacaktır.'' ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
KerkükBarzaniPeşmergeRakan Sait
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