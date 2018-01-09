Ve beklenen oldu! Düşman kardeşler Güney ve Kuzey Kore anlaştı

DÜŞMAN kardeşlerin ünlü sınır köyü Panmunjom'daki müzakereleri olumlu sonuçlandı. Ortak açıklama yayımlayan Kuzey Kore ve Güney Kore, gerginliği azaltmak için askeri müzakere yapma kararı verdiklerini duyurdu. Açıklamada sorunları diyalog ve müzakerelerle çözme vurgusu yapıldı.
"ASKERİ ACİL HATTI" YENİDEN AÇILDI
Kuzey Kore, iki ülke arasındaki askeri acil hat telefonun yeniden açıldığını öğle saatlerinde açıkladı.
2017'de 20'den fazla füze deneyerek dünyayı titreten Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl mesajında Güney Kore'ye diyalog teklif etti ve gerisi çorap söküğü gibi geldi. Seul yönetiminin olumlu yanıtının ardından taraflar Panmunjom'da buluşmak için anlaştı.
Güney ve Kuzey Kore, 1953'te sona eren savaştan sonra yalnızca ateşkes anlaşması imzaladı ve düşman kardeşler halen teknik olarak savaş halinde.
Her yıl yaklaşık bin Kuzey Koreli, aradaki sınırı aşıp Güney'e kaçıyor.
2 YIL SONRA İLK YÜKSEK DÜZEYLİ TOPLANTI YAPILDI
Güney Kore ile Kuzey Kore, iki yıllık aranın ardından tekrar üst düzey görüşmelere başladı.
İki ülke arasındaki sınır bölgesinde bulunan askerden arındırılmış Panmunjom köyünde gerçekleşen toplantıda tarafları beşer delege temsil etti.
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