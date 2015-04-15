Vatikan'a 'Türk' şoku

15 Nisan 2015 Çarşamba 12:51
VATİKAN'DA Papa Francesco’nun Ermeni Tehciri’ne ilişkin “soykırım” ifadelerini kullanmasının ardından Türk bir bilgisayar korsanının (hacker), Vatikan’ın internet sitesine saldırdığı belirtildi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, “Turk Hack Team” üyesi @THTHerakles isimli bir Türk hacker, Vatikan’ın resmi internet sitesini (vatican.va) hedef aldı.
Pazartesi gecesi birkaç kez hedef alınan sitenin, tüm gece boyunca kullanılamadığı, ancak Salı sabahı tekrar kullanıma açıldığı belirtildi.
Söz konusu korsanın, Papa özür dileyene kadar Vatikan’ın sitesini hedef almaya devam edeceğini, olayın Vatikan şehri ile alakalı olmadığını ve bu nedenle Vatikan vatandaşlarından özür dilediği de kaydedildi.
Esma ÇAKIR/ROMA, (DHA)
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Son Güncelleme: 15.04.2015 11:55