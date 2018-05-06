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Vatikan Suudi Arabistan'a kilise inşa edecek

Suudi Arabistan ile Vatikan arasında geçtiğimiz günlerde imzalanan iş birliği anlaşmasının detayları gün yüzüne çıktı. Buna göre Vatikan Suudi Arabistan'da kilise inşa ettirecek. Fransız Kardinal Tauran, "Suudi yetkililer ülkeye yeni bir imaj kazandırmaya hazır olduklarının işaretini verdi" dedi.

Vatikan Suudi Arabistan'a kilise inşa edecek

Suudi Arabistan ile Vatikan arasında geçtiğimiz günlerde imzalanan iş birliği anlaşmasının detayları gün yüzüne çıktı. Buna göre Vatikan Suudi Arabistan'da kilise inşa ettirecek. Fransız Kardinal Tauran, "Suudi yetkililer ülkeye yeni bir imaj kazandırmaya hazır olduklarının işaretini verdi" dedi.

06 Mayıs 2018 Pazar 17:38
Vatikan Suudi Arabistan'a kilise inşa edecek
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Mısır medyasında yayımlanan bir haberde, Suudi Arabistan’ın, Vatikan’la, Suudi Arabistan’daki Hristiyan vatandaşları için kilise inşası konusunda anlaşma imzaladığı yer aldı.

Anlaşmanın, Vatikan’da dinler arası diyalog dairesinden Fransız Kardinal Jean-Louis Tauran’nın geçen Nisan ayında Suudi Arabistan Krallığına yaptığı ziyareti sırasında imzalandığı kaydedildi.
Vatican News’ta bir röportajı yayımlanan Tauran, Suudi Arabistan ile daha çok diyaloğa yönelik bir deklarasyon imzalandığını doğrulamasına rağmen Suudi Arabistan’da kilise inşası konusunda bir açıklamada bulunmadı. Tauran’ın Suudi Arabistan ziyaretinde yüksek seviyeli yöneticiler ve Suudi Kral Selman bin Abdülaziz ile de görüştüğü kaydedildi.

Tauran, Suudi Arabistan’a yaptığı ziyaretinin ardından Vatikan Radyosunda yaptığı konuşmada, "Ziyaretim sırasında, okullarda Müslüman ve gayri Müslümların iyi görüştüklerini, onların ikinci sınıf vatandaş kabul edilmediklerine vurgu yaptım" dedi.

Kardinalden açıklama

Vatikan’da dinler arası diyalog dairesinden Fransız Kardinal Jean-Louis Tauran konuyla ilgili Vatican News’e konuşurken Tauran, “Suudi Arabistan ziyaretimde yüksek seviyeli yöneticiler ve Suudi Kral Selman bin Abdülaziz ile görüştüm. Ziyaretim sırasında, okullarda Müslüman ve gayrimüslimlerin iyi görüştüklerini, onların ikinci sınıf vatandaş kabul edilmediklerine vurgu yaptım. Yakınlaşma sürecinin başlamasından memnuniyet duyuyorum. ‘Suudi yetkililer ülkeye yeni bir imaj kazandırmaya hazır olduklarının işaretini verdi” dedi.

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Son Güncelleme: 06.05.2018 15:52
Anahtar Kelimeler:
VatikanSuudi ArabistanKiliseInşa
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