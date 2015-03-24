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Vatandaşlarını Türkiye'ye karşı uyardı

İsrail hükümeti vatandaşlarını aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 40 bölgeye seyahat etmemeleri konusunda uyardı

Vatandaşlarını Türkiye'ye karşı uyardı

İsrail hükümeti vatandaşlarını aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 40 bölgeye seyahat etmemeleri konusunda uyardı

24 Mart 2015 Salı 18:01
Vatandaşlarını Türkiye'ye karşı uyardı
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İsrail hükümetine bağlı "Terörle Mücadele Ofisi"nden yapılan yazılı açıklamada, yaklaşan bayramlar ve özel günler nedeniyle tatil için yurt dışına gitmeyi planlayan İsrail vatandaşları 40 bölgeye seyahat etmemeleri konusunda ikaz edildi. "Yahudiler için önemli bayramlarında ve özel günlerde yurt dışında İsrail vatandaşlarına ya da Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Yahudilere yönelik saldırıların yoğunlaştığı" öne sürüldü. Belçika, Kanada, Avustralya, Fransa ve Danimarka'daki son saldırıların, Irak'ta ve Suriye'deki savaşa katılanların Batılı ve Yahudi hedeflere karşı yeni saldırıları düzenleyebileceği endişesi oluşturduğu ileri sürüldü. Açıklamada, "İran ve Hizbullah liderliğindeki evrensel terör hala tüm dünyada İsrail hedeflerini ve Yahudi hedefleri tehdit ediyor" denildi. Yapılan uyarıya ilişkin "somut deliller olduğu" iddia edilen açıklamada, seyahat uyası yapılan 40 bölge şöyle sıralandı: "Türkiye, Suriye, Irak, İran, Lübnan, Yemen, Suudi arabistan, Afganistan, Libya, Sudan, Somali, Burkina Faso, Endonezya, Fildişi Sahili, Malezya, Mali, Moritanya, Mısır, Pakistan, Togo, Cezayir, Cibuti, Tunus, Bahreyn, Filipinler'in güneyi, Ürdün, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan, Fas, Umman, Tayland'ın güneyi, Kenya, Nijerya, Hindistan'ın güneyi, Senegal'in doğusu, Nijer'in kuzeyi, Çeçenistan, Keşmir" Açıklamada ayrıca, söz konusu ülke ve bölgelerde bulunan İsraillilerin derhal buralardan ayrılmaları tavsiye edildi.
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Son Güncelleme: 24.03.2015 17:02
Anahtar Kelimeler:
IsrailVatandaşTürkiyeUyarı
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