Valinin seks kaseti eski BBC muhabirini yaktı

GÖRÜNTÜLERİN yayınlanmasının ardından Chhattisgarh Eyaleti'nin Valisi Rajesh Munat, görüntülerin photoshop’tan ibaret bir düzmece olduğunu iddia etti.

Sözcü'nün aktardıığına göre; valinin seks kasetini sızdıran BBC Hindistan eski muhabiri ise tutuklandı. İddialara göre Verma, Eyalet Valisi’nin seks kasetini ortaya çıkarttığı için hapse atıldı.

Bundan iki ay önce de, iktidardaki Hindu milliyetçisi siyasileri eleştiren, Hindistan’ın tanınmış gazetecilerinden Gauri Lankesh dee başından vurularak öldürülmüştü. Polis, 55 yaşındaki Lankesh’in, Bangalor’daki evinin önünde motosikletli kişiler tarafından başından ve göğsünden vurulduğunu belirtmişti. Gauri Lankesh, Hindistan’da haftalık bir gazeteye yazdığı yazılarla ‘korkusuz ve açık sözlü’ bir gazeteci olarak biliniyordu.