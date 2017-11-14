Vahşet! Takip ettiği kadını yakarak öldürdü

HİNDİSTAN'IN Chennai kentinde adının Akash olduğu belirtilen 23 yaşındaki saldırgan kendisine yüz vermeyen Induja isimli kadını ve kadının ailesini benzinle yaktı.
Yaklaşık 1 ay boyunca kadını takip ederek sözlü tacizde bulunan adam Induja’nın ailesiyle yaşadığı evin önüne geldi. Eelindeki benzinle kendisini yakmakla tehdit etti.
Bunun üzerine evden çıkan Induja, annesi ve kardeşi saldrıganla tartışmaya başladı. Olayın sonunda Akash kendini değil genç kadını ve aanneisyle kız kardeşini ateşe verdi.
Induja hastaneye götürülemeden hayatını kaybetti. Annesi ve kardeşi de ağır derecede yanıklar nedeniyle tedavi altına alındı.
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