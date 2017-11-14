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Vahşet! Takip ettiği kadını yakarak öldürdü

Hindistan'ın Chennai şehrinde 23 yaşındaki bir adam, yaklaşık 1 ay takip boyunca takip ederek taciz ettiği kadını canlı canlı yaktı. Kadın hastaneye yetiştirilemeden hayatını kaybetti

Vahşet! Takip ettiği kadını yakarak öldürdü

Hindistan'ın Chennai şehrinde 23 yaşındaki bir adam, yaklaşık 1 ay takip boyunca takip ederek taciz ettiği kadını canlı canlı yaktı. Kadın hastaneye yetiştirilemeden hayatını kaybetti

14 Kasım 2017 Salı 18:01
Vahşet! Takip ettiği kadını yakarak öldürdü
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HİNDİSTAN'IN Chennai kentinde adının Akash olduğu belirtilen 23 yaşındaki saldırgan kendisine yüz vermeyen Induja isimli kadını ve kadının ailesini benzinle yaktı. 

Yaklaşık 1 ay boyunca kadını takip ederek sözlü tacizde bulunan adam Induja’nın ailesiyle yaşadığı evin önüne geldi. Eelindeki benzinle kendisini yakmakla tehdit etti.

Bunun üzerine evden çıkan Induja, annesi ve kardeşi saldrıganla tartışmaya başladı. Olayın sonunda Akash kendini değil genç kadını ve aanneisyle kız kardeşini ateşe verdi.

Induja hastaneye götürülemeden hayatını kaybetti. Annesi ve kardeşi de ağır derecede yanıklar nedeniyle tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
HindistanChennaiAkashSözlü Taciz
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