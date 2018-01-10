Vahşet! Kuran kursundan çıkan kızı kaçırdı, tecavüz edip çöpe attı

PAKİSTAN'DA bir adam, 8 yaşındaki kıza tecavüz ettikten sonra öldürüp çöpe konteynerine attı. Polis, adamın yakalanması için çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

En son Kuran kursuna giderken görüntülenen kız çocuğunu kaçırıp öldüren adamın, kızı kaçırıp götürdüğü anların güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Kızın cesedi evinin iki kilometre ilerisinde bulundu.

AİLESİ HACCA GİTMİŞTİ

Yerel basında çıkan haberlere göre kızın ailesi haç vazifelerini yerine getirmek için mekke'de bulunuyordu.

Cinayet ülkeyi sarsarken bir çok ünlü isim de dahil olmak üzere herkes polise caninin daha kısa süre içinde yakalanması çağrısında bulundu. Halk, katilin bulunması durumunda asılması için eylem düzenledi.