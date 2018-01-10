Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Android sürümlerinin kullanım oranları açıklandı!
Android sürümlerinin kullanım oranları açıklandı!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 11 Ocak 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Bu yağlar beyninize zarar veriyor
Bu yağlar beyninize zarar veriyor
Aşırı yemek yiyorsanız dikkat! İşte çok yemenin sebepleri
Aşırı yemek yiyorsanız dikkat! İşte...

Vahşet! Kuran kursundan çıkan kızı kaçırdı, tecavüz edip çöpe attı

Pakistan'da meydana gelen dehşet verici olayda, Kuran kursundan çıkan çocuğu kaçıran adam, küçük kıza tecavüz edip öldürdü

Vahşet! Kuran kursundan çıkan kızı kaçırdı, tecavüz edip çöpe attı

Pakistan'da meydana gelen dehşet verici olayda, Kuran kursundan çıkan çocuğu kaçıran adam, küçük kıza tecavüz edip öldürdü

10 Ocak 2018 Çarşamba 20:06
Vahşet! Kuran kursundan çıkan kızı kaçırdı, tecavüz edip çöpe attı
banner404

PAKİSTAN'DA bir adam, 8 yaşındaki kıza tecavüz ettikten sonra öldürüp çöpe konteynerine attı. Polis, adamın yakalanması için çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

En son Kuran kursuna giderken görüntülenen kız çocuğunu kaçırıp öldüren adamın, kızı kaçırıp götürdüğü anların güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Kızın cesedi evinin iki kilometre ilerisinde bulundu.

AİLESİ HACCA GİTMİŞTİ

Yerel basında çıkan haberlere göre kızın ailesi haç vazifelerini yerine getirmek için mekke'de bulunuyordu.

Cinayet ülkeyi sarsarken bir çok ünlü isim de dahil olmak üzere herkes polise caninin daha kısa süre içinde yakalanması çağrısında bulundu. Halk, katilin bulunması durumunda asılması için eylem düzenledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
PakistanKuran KursuTecavüz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kendisini şikayet eden müşteriyi bulmak için 850 km yol gitti
Kendisini şikayet eden müşteriyi bulmak için 850 km yol gitti
Öğretmen soru sorunca kelepçelendi!
Öğretmen soru sorunca kelepçelendi!
Dünya için çok kötü haber!
Dünya için çok kötü haber!

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim