Vahşet! Köy cesetten geçilmiyor

NEREDEYSE iskelet haline gelen cesetlerin yoğun güneş altında kuruyarak adeta birer mumya gibi göründüğünü belirten görgü tanıkları katliamın yakın bir zamanda gerçekleşmediğini ifade etti. Boko Haram terörüne karşı çeşitli Afrika ülkeleri de Nijerya'nın yardımına gelmiş ve askerleriyle Nijerya topraklarında operasyonlara başlamıştı.