Vahşet! Derin dondurucuda 5 bebek ceseti

Geçtiğimiz Cuma günü 40 yaşındaki baba eşiyle birlikte yaşadığı müstakil evde soğutucu içinde torbaya konulmuş bebek cesedi görünce durumu polise ihbar etti. Polisin evde yaptığı aramada derin dondurucuda saklanmış 4 bebek cesedi daha ortaya çıktı. İfadesi alınan baba bebek cesetlerinden haberi olmadığını söyledi. Baba durumu öğrenince fenalık geçirdi. Hastaneye kaldırılan iki kız çocuk annesinin ise soruşturması halen devam ediyor. Louchats köyünde yaşayan halk sakinleri durumu öğrenince adeta şok oldular. Köylüler “Aileyi hepimiz tanıyoruz, burada zaten herkes birbirini tanır. Böyle korkunç bir cinayet işleneceğine ihtimal veremiyoruz” diye konuştular. Narin yapılı anneyi hiç hamile olarak görmediklerini anlatan köy halkı, talihsiz bebeklerin akıbetini öğrenmeye çalışıyor. Büyük ihtimalle bebekleri kendi evinde doğuran annenin bebeklerin doğum esnasında ölüp, ölmediği araştırılıyor.



