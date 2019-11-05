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Uzmanlar, Erdoğan'ın "Abluka altında" dediği yer için uyardı: 125 milyon insan ölür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de "Abluka altında" dediği bölge için araştırma yapan uzmanlar, Hindistan-Pakistan geriliminin savaşa dönüşmesi durumunda iklim değişikliği yaşanabileceğini ve bunun sonucunda 125 milyon insanın yaşamını kaybedebileceği uyarısında bulundu.

DÜNYA 05.11.2019, 11:32
Uzmanlar, Erdoğan'ın
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HİNDİSTAN ile Pakistan arasında bitmek bilmeyen krizin olası sonuçlarını ABD'li bilim insanları masaya yatırdı. Colorado Boulder Üniversitesi ve Rutgers Üniversitesi'nde görevli bilim insanları bir araştırma yaparak olası bir savaşın hem bölgeye hem de dünyaya etkisini mercek altına aldı. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler konuşmasında "Abluka altında" dediği Keşmir için fikir beyan eden uzmanlar, bölgede çıkacak bir savaşın iklime de etki ederek 125 milyon insanın yaşamını kaybetmesine neden olabileceğini söyledi.

Hem Hindistan'ın hem de Pakistan'ın yaklaşık 150 nükleer savaş başlığına sahip olduğunun vurgulandığı araştırmayı yürüten uzmanlar, "Eğer savaş çıkarsa sadece bölgedeki milyonlarca insan ölmez. Bu savaşın etkisi iklime de yansır ve belki de en son Buz Çağı'nda görülebilecek bir hava değişikliği ile karşı karşıya kalabiliriz. Böyle bir savaş çıkarsa 50 milyon ile 125 milyon insan yaşamını kaybeder" açıklamasını yaptı.

"HİÇBİR İNSANIN DAHA ÖNCE YAŞAMADIĞI BİR SAVAŞ"

Science Advances isimli bilim dergisinde yayınlanan araştırmada görev alan Profesör Brian Toon, "Hindistan-Pakistan savaşı dünyadaki normal ölüm oranını iki katına çıkarabilir. Hiçbir insanın daha önce yaşamadığı bir savaş olabilir. Silahlarını artırıyorlar ve nüfusları çok fazla dolayısıyla çok fazla insan etkilenecektir" dedi.

"HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK"

Uzmanlar bombaların ardından yaşanacak yangınlardan dolayı insanların zarar göreceğini açıklarken Hiroşima'da da benzer bir durumun yaşandığını aktardı.

Öte yandan bilim insanları olası bir savaşın atmosfere 36 milyar kilogramlık yoğun ve siyah duman salabileceğini aktarırken, "Duman güneş ışığının yer küreye ulaşmasını engelleyerek hava sıcaklığını düşürür. Havanın yaklaşık 12 derece düşebileceğini vurgulayan uzmanlar bu sebeple gıda üretiminde sorun yaşanacağını öne sürüyor.

"DİLERİZ, PAKİSTAN VE HİNDİSTAN SAVAŞ ÇIKARMAZ"

Araştırmayı yürüten akademisyen Nicole Lovenduski, "Araştırmamızı eşi benzeri olmayan bir Dünya sistemi modeliyle yaptık. Bu araştırma sonucunda okyanuslardaki alglerin ve topraktaki bitkilerin üretiminin büyük ölçüde düştüğünü ve gıda zincirindeki birçok organizmanın tehlike altına gireceğini gördük." dedi.

Uzmanlar, "Dileriz Pakistan ve Hindistan bu araştırmayı detaylıca inceler ve savaş çıkarmazlar. Fakat en önemlisi Amerikalıların olası bir nükleer savaşın etkilerinden haberdar olmadıklarını düşünüyorum." dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Eylül'de Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'na katılarak üye ülke temsilcilerine hitap etmişti. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Hindistan-Pakistan krizi için "BM Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen Keşmir adeta abluka altında" demişti.

#cumhurbaşkanı #Erdoğan #BM #ABD
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