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Uzman Onbaşından dikkat çeken paylaşım

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin El Bab kentindeki operasyonunda DEAŞ'ın vurduğu iki tanktaki yaralılardan birinin Muğla Ortacalı 25 yaşındaki Uzman Onbaşı Abdulkadir Dirmilli olduğu ortaya çıktı

Uzman Onbaşından dikkat çeken paylaşım

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin El Bab kentindeki operasyonunda DEAŞ'ın vurduğu iki tanktaki yaralılardan birinin Muğla Ortacalı 25 yaşındaki Uzman Onbaşı Abdulkadir Dirmilli olduğu ortaya çıktı

16 Aralık 2016 Cuma 13:30
Uzman Onbaşından dikkat çeken paylaşım
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NİŞANLI olan Dirmilli, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, saldırıdan sonra sol gözünün görmediğini belirtip, "Çok şükür kol, bacak yerinde duruyor. Bir gözü kaybettiysek diğeri bize yeter. Bir an önce iyeleşip, görevime dönmek istiyorum" dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki El Bab şehrindeki operasyonu sırasında, DEAŞ'ın tow silahı ile geçen 12 Aralık'ta vurduğu iki leopard tankından birinde bulunan Uzman Onbaşı Abdulkadir Dirmilli yaralandı. Saldırının ardından helikopterle Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilip, tedaviye alındı. Sol gözü görmeyen Dirmilli'nin bunun dışında genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

'ÇOK ŞÜKÜR KOL BACAK YERİNDE DURUYOR'

Facebook'taki sayfasında bir paylaşımda bulunan Uzman Onbaşı Dirmilli şunları yazdı:
"Dualarınız için ne kadar teşekkür etsem azdır. Sağolun arıyorsunuz ama telefonlarımı açamıyorum. Başım çok ağrıyor. Şu an kimseyle konuşmak istemiyorum. Sol gözümün görmemesi dışında hiçbir şeyim yok. Çok şükür kol, bacak yerinde duruyor. Bir gözü kaybettiysek diğeri bize yeter. Bir an önce iyeleşip, görevime dönmek istiyorum. Geride kalan arkadaşlarım zor durumda. Gözümü geri kazanmak için birkaç ameliyat olacağım. Şu an yaralarımın iyileşmesini bekliyoruz." 

 

 

 
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