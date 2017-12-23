Uzayda serbestçe dolaşan ilk insan öldü

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Johnson Uzay Merkezinden yapılan açıklamada, McCandless'ın 80 yaşında California'da yaşamını yitirdiği bildirildi.
Bruce McCandless, 1984'te büyük sırt roketiyle Dünya'nın üzerinde yörüngede tek başına dolaşırken çekilen fotoğrafıyla hafızalara kazınmıştı. Ünlü astronot bu fotoğraf çekildiği sırada Challenger uzay mekiğinden yaklaşık 100 metre uzaklaşmıştı.
ABD Donanma Akademisinde McCandless'ın sınıf arkadaşı olan Amerikalı Senatör John McCain, "Bruce'un uzayda rahatlıkla süzüldüğü ikonik fotoğrafı, Amerikan nesillerine, insan potansiyelinin sınırları olmadığı konusunda ilham verdi." açıklamasını yaptı.
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