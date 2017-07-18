Uzay istasyonu içinden insansız hava aracıyla ilk görüntü

JAPONYA uzay ajansı JAXA 'nın tasarladığı insansız hava aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu 'ndan (UUİ) ilk görüntü sünü geçti. Dünyadan kumanda edilen araç, yer çekimsiz atmosfer için tasarlandı. Dahili Top Kamera adıyla bilinen araç, uzay istasyonu içinde her yöne gidebiliyor ve her açıdan görüntü kaydedebiliyor.Haziran ayı başında uzay istasyonuna gönderilen aracın, dünyaya yeni görüntüler göndermesi bekleniyor.

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