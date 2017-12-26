Uyuşturucu satıcılarını öldüren ülke liderinin oğlu aynı ithamla istifa etti

UYUŞTURUCU satıcılarını kendi elleriyle vurduğunu böbürlenerek birçok kez anlatan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, eşine az rastlanır bir rezaletle yüz yüze. Duterte'nin bir kentte belediye başkan yardımcılığı yapan oğlu Paolo Duterte, 'uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı' iddiaları üzerine istifa etti.

Paolo Duterte, "Maalesef başarısız olan ilk evliliğimle bağlantılı olarak hayatımda talihsiz olaylar yaşıyorum. Gümrük Barosu'nda yapılan kaçakçılığa adımın karıştırılması ve kızımla herkesin bildiği tartışmamı kullanarak itibarımı zedelemek için iftira atıyorlar" diyerek istifasını duyurdu.

Duterte, oğlunun uyuşturucu kaçaklığına karıştığının kanıtlanması durumunda onu öldüreceğini açıklamıştı. Çin kökenli bir uyuşturucu çetesi ile iş birliği yapmakla suçlanan Paolo Duterte, hakkındaki iddiaları reddediyor.

Davao Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Paolo Duterte'nin 17 yaşındaki kızı Isabelle Duterte de, kısa süre önce sosyal medya hesabından babasının kendisini dövdüğünü yazmıştı.

Mindanao Adası’nın en büyük şehri ve Duterte ailesinin kalesi olarak bilinen Davao'nun belediye başkanlığını da Devlet Başkan Duterte’nin kızı Inday Sara Duterte yapıyor.

Duterte’nin, Davao belediye başkanlığı döneminde başlattığı uyuşturucuyla mücadele daha sonra devlet başkanı seçilmesiyle ülke geneline yayılmış, insan hakları örgütlerinin yargısız infaz yapıldığı eleştirilerine neden olan operasyonlarda üç binden fazla insan hayatını kaybetmişti.