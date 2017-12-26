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Uyuşturucu kaçakçılığı iddiası istifa ettirdi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin Davao Belediye Başkan Yardımcısı olan oğlu Paolo Duterte, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiaları üzerine istifa ettiğini açıkladı. Devlet Başkanı Duterte ülkede uyuşturucu kartellerine karşı başlattığı katı savaş sebebiyle bir süredir dünyadan tepki çekiyordu. İnsan avına dönüşen önlemler sonucu her gün sokaklarda sayısız cansız beden görmek mümkün

Uyuşturucu kaçakçılığı iddiası istifa ettirdi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin Davao Belediye Başkan Yardımcısı olan oğlu Paolo Duterte, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiaları üzerine istifa ettiğini açıkladı. Devlet Başkanı Duterte ülkede uyuşturucu kartellerine karşı başlattığı katı savaş sebebiyle bir süredir dünyadan tepki çekiyordu. İnsan avına dönüşen önlemler sonucu her gün sokaklarda sayısız cansız beden görmek mümkün

26 Aralık 2017 Salı 10:23
Uyuşturucu kaçakçılığı iddiası istifa ettirdi
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"PHILSTSTAR"da yer alan habere göre Paolo Duterte istifasını, ‘‘Maalesef  başarısız olan ilk evliliğimle bağlantılı olarak hayatımda talihsiz olaylar  yaşıyorum. Gümrük Barosunda yapılan kaçakçılığa adımın karıştırılması ve kızımla  herkesin bildiği tartışmamı kullanarak itibarımı zedelemek için iftira  atıyorlar.’’ ifadeleriyle duyurdu.
'Babam beni dövüyor'
 
Paolo Duterte’nin 17 yaşındaki kızı Isabelle Duterte, kısa süre önce  sosyal medya hesabından kavga ettiklerini ve babasının kendisini dövdüğünü ileri  sürmüştü.
 
Mindanao Adası’nın en büyük şehri ve Duterte ailesinin kalesi olarak  bilinen Davao'nun belediye başkanlığını da Devlet Başkan Duterte’nin kızı Inday  Sara Duterte yapıyor.
 
3 bin kişi hayatın kaybetti
 
Duterte’nin, Davao belediye başkanlığı döneminde başlattığı  uyuşturucuyla mücadele daha sonra devlet başkanı seçilmesiyle ülke geneline  yayılmış, insan hakları örgütlerinin  yargısız infaz yapıldığı eleştirilerine  neden olan operasyonlarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
 
Duterte, oğlunun uyuşturucu kaçaklığına karıştığının kanıtlanması  durumunda onu öldüreceğini açıklamıştı. Çin kökenli bir uyuşturucu çetesi ile iş  birliği yapmakla suçlanan Paolo Duterte, hakkındaki iddiaları reddediyor.

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Anahtar Kelimeler:
PhilStarRodrigo DuterteDavao BelediyePaolo DuterteUyuşturucu
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